The CW’s Walker obtient une série préquelle

Si vous avez apprécié Jared Padalecki dans Marcheur, il y a plus d’où ça vient. La CW a mis au point une série prequel prévue surnommée Marcheur : Indépendance avec un téléfilm de la showrunner Anna Fricke et de l’écrivain Seamus Fahey. Padalecki est attaché en tant que producteur exécutif, et bien que The CW n’ait pas encore officiellement commandé la préquelle de la série, il taquine les fans vont adorer ce qu’ils ont en tête pour l’histoire.

« Il y a tellement d’espace [for story]. Alors bravo à Anna, Seamus et le gang pour avoir eu cette idée géniale », a expliqué Padalecki, par TVInsider. « Avec la préquelle, nous [see] comment les Walkers sont devenus les Walkers, comment les Davidsons sont devenus les Davidsons, et comment ils sont devenus notre version des Hatfields et McCoys… nous remontons au 19ème siècle pour rencontrer le premier Walker qui se présente dans [Texas] et voir son voyage pour tracer son propre chemin.

À moins qu’il ne soit présenté dans des séquences flash-forward, nous pouvons présumer que Jared Padalecki ne sera pas présenté dans son rôle de Cordell Walker. L’intrigue de la préquelle nous ramène à la fin des années 1800 et suit Abby Walker, une « bostonienne aisée dont le mari est assassiné sous ses yeux lors de leur voyage dans l’Ouest. Dans sa quête de vengeance, Abby croise la route de Hoyt Rawlins, un adorable voyous à la recherche d’un but. Le voyage d’Abby et Hoyt les emmène à Independence, au Texas, où ils rencontrent des résidents divers et éclectiques fuyant leur propre passé troublé et poursuivant leurs rêves. Notre nouvelle famille luttera avec le monde changeant qui les entoure tout en devenant des agents de se changer dans une ville où rien n’est ce qu’il paraît. »





Taquinant que le grand État du Texas figurera plus fortement dans l’histoire, Padalecki a ajouté : « Nous avons réalisé dans la saison 1 que, tout comme notre Impala, Baby, était un personnage de Surnaturel, Texas est un personnage de Marcheur. « C’est de là que je viens, et cela fait partie de moi, avec tous ses avantages et ses inconvénients. Je vais essayer d’accentuer vraiment les bons dans ma propre vie, de reconnaître les mauvais et de m’éloigner des premiers et des seconds. C’est donc une lettre d’amour [to Texas]… nous aurons une autre idée de l’endroit où le Texas aurait pu être il y a plus de cent ans et ce sera génial.

Marcheur est un reboot de la série Walker, Texas Ranger, qui mettait en vedette Chuck Norris dans le rôle de Cordell Walker. La série est le premier grand rôle de Jared Padalecki après sa sortie de Surnaturel après 15 saisons (sa co-star Jensen Ackles irait à Les garçons). L’émission a partagé la vedette avec Lindsey Morgan dans le rôle de Micki Ramirez, bien qu’elle ait brusquement quitté la série au cours de la deuxième saison.





« Après une réflexion approfondie et une introspection, j’ai pris la décision incroyablement difficile de me retirer de mon rôle de Micki Ramirez le Marcheur pour des raisons personnelles, et je suis éternellement reconnaissant d’avoir le soutien des producteurs, CBS Studios et The CW pour me permettre de le faire », a déclaré Morgan en octobre lors de sa sortie. « L’opportunité de jouer Micki a vraiment été une bénédiction, tout comme travailler aux côtés des incroyables acteurs et de l’équipe de cette formidable série. S’il vous plaît, sachez que je continuerai à soutenir ma famille de télévision et je leur souhaite tout le meilleur. »

Tu peux regarder Marcheur lorsque les épisodes sont diffusés sur The CW le jeudi soir à 8/7c.





