The CW’s In The Dark Saison 4 : Tout ce que nous savons

En octobre 2021, nous avons vu la finale de la saison 3 de Dans le noir. Maintenant, six mois plus tard, nous ne pouvions pas nous empêcher de nous demander quand et même si nous pouvons nous attendre à voir la quatrième saison de notre émission bien-aimée. Heureusement, The CW a confirmé le 3 février 2022 que l’émission avait été officiellement renouvelée pour la saison 4. Nous nous sommes retrouvés avec de nombreux scénarios dans la finale de la saison 3, auxquels nous avons besoin de réponses dans la saison à venir.

Dans le noir est une comédie dramatique noire qui se concentre sur Murphy (Perry Mattfeld), une protagoniste alcoolique, aveugle, émotionnellement immature et accro au sexe avec son gang. Cette femme cynique d’une vingtaine d’années a beaucoup à faire, y compris la résolution d’un meurtre, que nous avons vu lors de la première saison. Cependant, les choses deviennent plus sombres et plus compliquées pour Murphy alors qu’elle s’implique dans le chantage, le blanchiment d’argent, la recherche d’une personne disparue, l’introduction par effraction et l’implication dans la pègre. Nous avons vu Murphy devenir un fugitif de la justice lors de la troisième saison.

Si vous avez regardé Dans le noir depuis la première saison, vous savez exactement à quel point cette émission a changé depuis. Nous avons été témoins d’innombrables rebondissements et chaos. Si vous attendez avec impatience de connaître le sort de Murphy dans la saison à venir et tout le reste sur les autres personnages, voici tout ce que nous savons jusqu’à présent sur la saison 4.

Dans le noir la saison 3 s’est terminée sur un cliffhanger mordant, ce qui signifie que pour les fans comme nous, nous ne pouvions pas nous empêcher de nous demander quelle était la prochaine étape pour le groupe. Il est évident que Murphy et sa meilleure amie Jess, et bien d’autres, doivent travailler sur elles-mêmes et sur leurs relations avec les gens qui les entourent avant de pouvoir aller de l’avant. Cela dit, nous voyons que la dernière décision de Murphy a peut-être déjà fait ce choix puisqu’elle s’est rendue en rendant compte de tous ses méfaits. Cela signifie-t-il que nous la verrons désormais passer son temps en prison de façon permanente ? Ou, compte tenu du caractère chaotique des circonstances qui l’entourent ces derniers temps, y compris la corruption, les accusations vont-elles même lui rester?





Puisque nous parlons de relations, une relation que les fans veulent absolument voir abordée est l’amitié entre Jess et Murphy. En octobre, lorsque nous avons vu la finale de la saison 3, nous avons vu à quel point la relation entre Jess et Murphy était devenue toxique. Jess ne pouvait pas supporter toutes les manières égoïstes de Murphy, c’est pourquoi la plupart d’entre nous, les fans, n’étaient pas vraiment surpris de voir Jess réussir un Houdini. Mais, la question ne demande qu’à être posée, Jess est-elle allée trop loin ? Ou est-ce que Murphy est le seul à être blâmé pour l’acte de disparition de Jess ? Ce sont toutes ces questions auxquelles nous nous attendons à trouver une réponse dans la quatrième saison à venir.

Qu’en est-il du bretzel ?

Nous ne pouvons pas parler de la saison quatre à venir sans mentionner Pretzel. Il semble que nous verrons certainement Pretzel dans la quatrième saison de Dans le noir. Pretzel est de loin le personnage le plus aimé de cette émission. Nous avons vu cet adorable golden retriever et Perry Mattfeld obtenir une tonne de temps d’écran au cours de la dernière saison pour des raisons évidentes. Même hors écran, les deux sont les meilleurs amis, car elle est folle de sa co-star à quatre pattes.





Si vous avez regardé religieusement Dans le noir dès la première saison, vous savez exactement à quel point Murphy a été brutale avec son chien dans certaines scènes. Mattfeld a même admis qu’elle se sentait mal à ce sujet, et une fois que les caméras ont cessé de tourner, elle se mettait à genoux et faisait un gros câlin au retriever pour lui rappeler quel travail fantastique il faisait et combien il était aimé.





Jusqu’à présent, il n’y a aucune annonce officielle de The CW à propos de Dans les ténèbres date de sortie de la saison 4. Cependant, puisque le renouvellement de l’émission a été annoncé en février, nous nous attendons à connaître la date de sortie à venir très bientôt.

Les trois saisons de Dans le noir ont été régulièrement publiés chaque année depuis 2019, même pendant la pandémie. Nous avons vu les saisons un et deux sortir en avril 2019 et 2020. Il y a eu un léger retard avec la troisième saison puisqu’elle a été diffusée en juin 2021 au lieu d’avril. Compte tenu de ces dates, nous nous attendons à voir la saison 4 chuter au cours des prochains mois.





Où regarder dans le noir ?

Depuis la quatrième saison de Dans le noir peut être au coin de la rue, vous pouvez rattraper les saisons 1 à 3 sur le réseau CW ou Netflix. L’émission est à la mode sur Netflix depuis un certain temps déjà et est même régulièrement classée dans le top 10 des émissions. Aimer ManifesteNetflix obtient un crédit majeur pour toute l’attention Dans le noir a reçu





