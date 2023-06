The CW reprend trois saisons de la série dramatique Jesus Christ The Chosen

La CW a acquis L’élu. Bien que la série soit disponible sur des services de streaming comme Peacock, Netflix et Roku, ce sera la première fois L’élu sera diffusé à la télévision américaine. La nouvelle fait suite à l’acquisition par Lionsgate TV des droits de distribution aux États-Unis pour L’élu le mois dernier. L’émission sera diffusée en première sur The CW le dimanche 16 juillet et les trois saisons se dérouleront jusqu’à la finale de la troisième saison, programmée pour être diffusée la veille de Noël.





Créé par Dallas Jenkins, L’élu est la première série multi-saisons basée sur l’histoire de Jésus-Christ. La série met en vedette Jonathan Roumie dans le rôle de Jésus de Nazareth et suit le roi des rois au premier siècle. Sont également vedettes Shahar Isaac, Elizabeth Tabish, Paras Patel, Noah James et George H. Xanthis.

« La CW a toujours été audacieuse et unique, ce qui est parfait pour nous », a déclaré Jenkins dans un communiqué, par Deadline. « Plus, [The CW’s President of Entertainment] Brad Schwartz a clairement indiqué il y a quelque temps qu’il aime et respecte L’éludonc nous savons qu’il sera entre de bonnes mains. »

Schwartz a ajouté : « L’élu est basé sur la plus grande IP de tous les temps et est vraiment une série unique en son genre qui raconte cette histoire historiquement importante d’une manière captivante, dramatique et premium. Cette émission s’est déjà profondément connectée avec les téléspectateurs du monde entier, et The CW élargira encore plus son audience.

« Dans le cadre de notre représentation mondiale de cette propriété convoitée, nous sommes ravis que The CW devienne un autre excellent partenaire pour L’élu« , a également déclaré Jim Packer, président de Worldwide Television Distribution de Lionsgate. « Cette série révolutionnaire a déjà un public mondial massif, et la plate-forme CW fournira l’occasion idéale pour l’émission d’atteindre les fans existants et d’en inspirer de nouveaux. »





The Chosen se dirige vers la télévision américaine

L’élu est prévue comme une série de sept saisons, et la saison 4 est actuellement en production. Il a attiré un public mondial au cours des trois saisons précédentes. La série avait débuté grâce au financement participatif, récoltant 40 millions de dollars auprès des téléspectateurs avant de générer des revenus supplémentaires grâce aux licences de streaming. Il a attiré plus de 110 millions de téléspectateurs dans 175 pays et a rapporté 35 millions de dollars supplémentaires au box-office grâce à des événements théâtraux spéciaux.

Une autre représentation de Jésus pourrait bientôt voir le jour, comme La dernière tentation du Christ le réalisateur Martin Scorsese a récemment déclaré qu’il souhaitait faire un nouveau film sur le roi des rois à la suite d’une rencontre avec le pape. Pendant ce temps, Mel Gibson travaille également sur une suite du hit à succès La passion du Christ, qui ramène Jim Caviezel dans le rôle de Jésus-Christ. Ce film, intitulé La Passion du Christ : Résurrectionservira de suite directe au premier film, se concentrant sur la résurrection de Jésus trois jours après sa crucifixion.

Assistez à la première télévisée américaine de L’élu lorsque la série fera ses débuts sur The CW le dimanche 16 juillet 2023.