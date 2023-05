The CW renouvelle Walker pour une quatrième saison

La CW a officiellement renouvelé sa série dramatique policière, Marcheur, pour une quatrième saison. L’émission, qui a été créée sur le réseau en janvier 2021, a été un succès d’audience, sa troisième saison devenant la série linéaire la plus regardée du réseau parmi le nombre total de téléspectateurs. Malgré des critiques mitigées, la série a attiré une base de fans passionnée, ce qui a facilité la décision pour The CW de renouveler la série. Jared Padalecki, qui joue et produit l’émission, a exprimé son enthousiasme à l’idée de poursuivre l’héritage de l’émission pour une autre saison. Le président du divertissement pour The CW, Brad Schwartz, a également publié une déclaration louant la distribution et l’équipe créative de la série et la base de fans passionnée qui a fait de la série un succès.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

« Au cours des trois dernières saisons, ‘Walker’ est devenue la série la plus performante sur The CW avec une base de fans passionnée et une distribution et une équipe créative fantastiques dirigées par Jared Padalecki, qui est maintenant un homme de premier plan sur le réseau depuis plus de vingt ans. Alors que nous construisons un grand nouvel avenir pour The CW, nous sommes ravis de rester en affaires avec nos partenaires de CBS Studios, et nous avons hâte que « Walker » revienne au programme.

Alors que Nextar prend la relève en tant que nouveau propriétaire de The CW, le réseau se prépare pour la prochaine saison télévisée, avec Marcheur étant la première série scénarisée sélectionnée sous la direction de Nextar. Cependant, la saison 4 n’aura que 13 épisodes, le nombre le plus bas de la série jusqu’à présent. Cela est probablement le résultat de la stratégie de réduction des coûts de Nextar, qui vise à se concentrer sur une programmation scénarisée à moindre coût pour augmenter les bénéfices. La CW prévoit de produire moins d’émissions scénarisées destinées à un public plus large tout en se concentrant sur des émissions non scénarisées comme FBoy Island. Le sort d’autres émissions de la CW, comme Superman & Lois, Kung Fu, Gotham Knights, et Tous américains : Retrouvailles, est incertain. Quoi qu’il en soit, les fans de Marcheur peut s’attendre à une autre saison pleine d’action et engageante qui a fait du spectacle un tel succès, avec le retour de la distribution talentueuse de l’ensemble et le spectacle écrit et produit par Anna Fricke.

CONNEXES: Walker: Indépendance: intrigue, distribution et tout ce que nous savons





The CW annule Walker Prequel et renouvelle la série parentale pour la quatrième saison

La CW

La CW a pris des décisions importantes concernant sa programmation d’émissions. Alors que Marcheur a été renouvelé pour une quatrième saison, Marcheur : Indépendance, la préquelle de la série, a été annulée après une seule saison. L’émission préquelle a été créée en octobre et a duré une saison de 13 épisodes, qui s’est terminée en mars. Malheureusement, Marcheur : Indépendance n’a réussi à attirer que 440 000 téléspectateurs en direct le jour même, un chiffre en deçà des attentes du réseau. Malgré le fait que Walker est actuellement la série linéaire la plus regardée de The CW, le spin-off n’a pas réussi à générer un niveau d’intérêt similaire de la part des téléspectateurs. En conséquence, le réseau a choisi d’annuler l’émission et de rechercher de nouveaux originaux américains pour la remplacer.

Selon un rapport de The Hollywood Reporter, The CW prévoit d’introduire deux nouvelles émissions originales américaines à l’automne pour remplacer Marcheur : Indépendance. Ces deux émissions comprendront 13 épisodes. De plus, le réseau remplacera ces émissions par deux autres originaux américains à la mi-saison. Marcheur les fans attendent avec impatience le prochain épisode de l’émission bourrée d’action, qui met en vedette une distribution talentueuse, dont Jared Padalecki, Lindsey Morgan, Keegan Allen, Mitch Pileggi et Coby Bell. La troisième saison de l’émission devrait se terminer le 11 mai 2023.