‘The Curse of Bly Manor’: Netflix publie les premières images du successeur de ‘The Curse of Hill House’

En 2018, “ The Curse of Hill House ” est devenu l’une des plus grandes sensations du genre d’horreur de ces dernières années et Netflix n’a pas tardé à confirmer une deuxième saison. Est Il sera intitulé “ La malédiction de Bly Manor ” (‘The Haunting of Bly Manor’) et on peut déjà voir ses premières images.

Avec une première cet automne, Vanity Fair a publié un premier aperçu exclusif de ces nouveaux épisodes de la série orchestrée par Mike Flanagan, que nous avons vu dernièrement jouer “Doctor Sleep”.

Un tour de vis

Comme avec Hill House, Flanagan met à jour à nouveau le livre de départ en le définissant dans un temps proche. A cette occasion, le classique “ Un autre tour de vis ” de l’écrivain américain Henry James est déplacé en 1987 dans une histoire de cœurs brisés:

“Cela offre certainement une nouvelle façon de raconter une histoire d’amour, et il y en a trois qui battent au cœur de cette saison. Ils ont tous un côté très sombre. Et à la fin, il est très difficile de différencier la tragédie de la romance. Ce sentiment de Le désir romantique de quelqu’un qui comptait beaucoup pour nous mais qui est parti est en fait la pierre angulaire de toute histoire de fantômes. “





Victoria Pedretti Répète dans la série, cette fois en tant que tuteur Dani Clayton, qui arrive au manoir pour s’occuper des petits Wingraves, Miles (Benjamin Evan Ainsworth) et Fiona (Amelie Bea Smith). Henry Thomas joue l’oncle de ces garçons, tandis que T’Nia Miller joue Hannah, la gérante d’un endroit un peu sinistre.





Kate Siegel, Catherine Parker, Amelia Eve, Rahul Kohli et Oliver Jackson-Cohen compléter le casting de «La malédiction de Bly Manor». Netflix n’a pas encore annoncé quand nous verrons ces nouveaux épisodes. ‘Hill House’ a été créée en octobre 2018 en prélude à Halloween et la plate-forme pourrait opter pour une stratégie de lancement similaire.