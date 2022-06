The Cuphead Show!, série Netflix: quand est la première de la saison 2

Les frères Cuphead et Mugman sont prêts à relancer les dés sur Netflix. »Le spectacle Cuphead ! » reviendra sur la plateforme de streaming pour sa deuxième saison, apportant de nouvelles aventures folles et caricaturales le 19 août. Basé sur le populaire jeu vidéo de plate-forme run-and-gun »Cuphead », sortie en 2017, la série suit le couple de frères essayant d’empêcher le Diable de s’emparer de leurs âmes.

» The Cuphead Show! » a fait ses débuts en février de cette année et a rapidement recueilli des critiques élogieuses pour son humour hilarant, son hommage aux classiques de l’animation et une extension du développement des personnages du jeu vidéo original. La saison deux promet plus d’animation de la même qualité qui a fait de la série un favori des fans. De plus, nous pourrons voir plus du personnage de Mme Chalice qui a été brièvement présenté dans la saison 1.

Un aperçu de la série publiée lors de la Netflix Geeked Week a présenté la nouvelle dynamique de Chalice aux côtés de Cuphead et Mugman, se révélant être la voix de la raison pour éviter les ennuis aux frères. L’une des raisons pour lesquelles il aura un grand rôle dans la prochaine saison est qu’il devient également un personnage jouable dans le jeu vidéo, avec la sortie du DLC »Délicieux dernier plat« le 30 juin.

La saison 2 de »The Cuphead Show! » aura 12 nouveaux épisodes, élargissant le vaste monde d’Inkwell Island, avec de nouveaux ajouts de personnages du jeu vidéo qui n’étaient pas montrés dans la première saison. Une grande partie de l’animation est réalisée par Lighthouse Studios, qui a donné au spectacle un style qui évoque les dessins animés classiques de l’animation ancienne.

La série est écrite par Deeki Deke, Clay Morrow, Adam Paloian, Cosmo Segurson et Dave Wasson. Chad et Jared Moldenhauer, les fondateurs du Studio MHDR, créateurs de Cuphead, sont également producteurs exécutifs de la série. La première saison de » The Cuphead Show! » est disponible en streaming maintenant sur Netflix et la deuxième saison arrivera le 19 août.