The Cruel King and the Great Hero arrive en occident en 2022

Le RPG traditionnel de type conte The Cruel King and the Great Hero to the West, a annoncé NIS America.

L’attente en vaut la peine! On avait déjà eu le coup de foudre quand le titre a été annoncé pour le Japon. Nippon Icchi a confirmé qu’il arrivera Le Roi Cruel et le Grand Héros à l’ouest, à la fois pour PS4 et Nintendo Switch. Et l’attente sera de quelques mois. Il atterrira sur notre territoire début 2022.

NIS America a la gentillesse de l’annoncer maintenant et de nous proposer des éditions physiques limitées du titre. Ceux-ci sont divisés en une version réelle pour 59,99 € qui comprend le jeu, l’artbook, la bande-son numérique et une peluche de héros. L’édition Treasure Trove, en revanche, ajoute au déjà résumé un puzzle et une autre peluche du roi dragon.

Si quelqu’un connaît vaguement le titre et ne finit pas de le localiser, c’est peut-être à cause du léger changement de nom. Au Japon, le titre a été présenté comme The Wicked King and the Noble Hero. C’est juste un changement de deux adjectifs, mais attention à ne pas confondre entre les deux.

Le Roi Cruel et le Grand Héros raconte l’histoire d’un jeune garçon qui aspire à devenir un héros. Il ne voit pas son père adoptif, un dragon cruel et misérable, comme un monstre. Cependant, le destin vous conduira à lui faire face si vous suivez le chemin de la justice. Cette histoire ne peut se terminer que par une tragédie.

Le titre se distingue par un style visuel unique. Pour l’accompagner, nous avons les combats, comme un RPG au tour par tour avec le petit groupe d’amis du héros. Il semble que ce soit un petit titre et avec une durée serrée, mais avec beaucoup de choses à raconter dans son cœur. Nous attendons avec impatience l’aventure complète.