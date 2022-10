The Crown : voici comment ils vont aborder la mort de Lady Di dans la série Netflix

Netflix

Détails derrière la production de The Crown et à quoi ressemblera l’adaptation à l’écran de la mort de la princesse Diana. Sachez ce qu’ils vont faire spécifiquement.

©NetflixThe Crown : c’est ainsi qu’ils aborderont la mort de Lady Di dans la série Netflix.

La Couronne est devenue l’une des séries les plus populaires sur le service de streaming Netflix depuis son lancement, mais avec la mort de la reine Elizabeth II, il avait un nouveau sens pour le public d’entrer pleinement dans la famille royale, de la vision du créateur Pierre Morgan. La prochaine chose sera la première de la saison 5, mais vous devez savoir que le sixième opus est déjà en production et on vient de savoir comment ils raconteront la mort de Dame Di.

La saison 4 du drame historique se déroule à la fin des années 1970 et 1980, où nous avons eu les premières apparitions de Diana Spencer, joué par Emma Corrin. Au moment de la confirmation du cinquième volet, il était dit qu’il y aurait un nouveau changement de casting, donc désormais l’actrice qui jouera Dame Di C’est Elizabeth Debicki. Elle sera rejointe dans le casting principal par Dominic West (Prince Charles), Imelda Staunton (Elizabeth II), Jonathan Pryce (Philip) et Lesley Manville (Margarita).

+ Comment allez-vous aborder la mort de Lady Di dans The Crown ?

date limite exclusivement rapporté que la production est dans un moment de haute intensité dans les coulisses, à la fois les producteurs, les créatifs et les stars du programme, puisqu’ils sont au milieu des préparatifs pour recréer les moments fatidiques qui ont conduit à la mort de la princesse Diane dans un accident de voiture le 31 août 1997 à Paris. Ce qui est officiel, réitéré à plusieurs reprises, c’est que le moment du crash lui-même ne sera pas filmé.

« Nous redoutions d’en arriver là. Le compte à rebours est de deux semaines et tout se passe bien, il est juste de dire qu’il y a une certaine anxiété, un sentiment palpable d’être un peu nerveux. Je veux dire, il y a une responsabilité explosive autour de ça . », a déclaré une source au média américain. Ce que l’on verra à l’écran seront les événements avant et après l’accident : « C’est le début : la voiture quittant le Ritz après minuit avec un paparazzi à sa poursuite, puis les retombées avec l’ambassadeur britannique en France entrant en scène avec le ministère des Affaires étrangères, puis les retombées constitutionnelles qui s’ensuivent ».

Dans cet épisode, vous pouvez inclure des images du Prince-Carlos arrivant sur un vol royal pour récupérer le corps de Diane et l’accompagner à Londres. De plus, on s’attend à ce qu’il y ait des scènes contrastées de Mohamed Al Fayed et le racisme qu’elle a enduré de la part des autorités françaises en prenant possession du cercueil contenant son fils. Ces faits qui seront adaptés correspondent à la sixième saison de La Couronneil ne fera donc pas partie du cinquième opus qui arrivera sur Netflix le 9 novembre.

