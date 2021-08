The Crown : une nouvelle polémique pourrait faire sombrer la série

Malgré tout, la production de La Couronne travaille déjà sur sa nouvelle saison. D’après certaines photos qui ont fuité, les interprètes de Diana de Galles et de la reine Elizabeth II ont déjà fait leurs premières scènes et, bientôt, plus de détails sont attendus. Bien que cela ne se produise que si la série n’est pas affectée par la nouvelle controverse de la monarchie.

Il y a quelques mois, une rumeur a circulé selon laquelle La Couronne Elle n’a pas commencé avec le tournage de sa prochaine édition car elle n’a pas pu trouver les acteurs idéaux pour le prince Andrew. Et, alors que la production a catégoriquement nié ces paroles qui ont été développées dans The Sun, elles pourraient maintenant vraiment se produire.

Selon ce qui a été spéculé à l’époque, aucun acteur anglais ne voulait jouer le duc d’York en raison de la quantité de scandales entourant sa vie. Cependant, l’équipe de Peter Morgan a affirmé qu’elle n’avait eu aucun problème à trouver l’interprète idéal pour le prince, mais cela pourrait maintenant changer.

Andrés de York est un casse-tête pour The Crown. Photo : (Getty)



Est-ce que, comme il ne pouvait pas rester immobile, Andrés du Royaume-Uni est maintenant impliqué dans une plainte pour abus. Virginia Giuffre a déposé une plainte civile à New York contre le prince, affirmant qu’à l’âge de 17 ans, elle avait été emmenée en Angleterre pour avoir des relations sexuelles avec l’accusé.

Giuffre, qui était l’une des femmes qui ont accusé Jeffrey Epstein, a déclaré que les attaques avaient eu lieu à Londres et à New York. Et, selon ce qui s’est passé, leur action en justice cite la Child Victims of Abuse Act de New York, qui étend les droits des victimes à traduire leurs agresseurs en justice.

Le prince Andrew est accusé d’abus. Photo : (Getty)



De même, le nouveau procès déposé par Virginia indique que le fils de la reine Elizabeth II et ses représentants « ont refusé de fournir un contexte ou une explication et d’explorer des approches alternatives pour résoudre le différend ». Bien sûr, il faut noter que les plaintes de la victime arrivent depuis des années.

D’ailleurs, en 2019, lors d’une interview à la BBC, le Prince avait évoqué les accusations de Giuffre. « Cela ne s’est pas produit. Bien sûr, je peux dire catégoriquement que cela n’est jamais arrivé. Je ne me souviens pas avoir vu cette femme« S’agissait-il de ses mots exacts au sujet de la femme qui prétend avoir été maltraitée dans la maison londonienne de l’ex-femme d’Epstein et également dans certaines propriétés de Manhattan et de Little St. James.

A tel point que, maintenant, nous devons attendre pour voir comment La Couronne Cette situation est prise qui affecte directement l’image de la royauté. Cependant, il convient de mentionner qu’incarner un sujet aussi délicat dans la fiction serait imprudent. Bien sûr, cela peut ne pas arriver puisque Morgan a clairement indiqué, plus d’une fois, qu’il se sentait plus à l’aise « raconter des histoires d’il y a 20 ans”.