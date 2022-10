The Crown : une actrice s’étiolait chez Netflix et appelait la série "injuste"

Netflix

La cinquième saison de La Couronne Il n’est pas encore sorti, mais il suscite déjà toutes sortes de commentaires. Rencontrez l’actrice qui est contre la production de Netflix.

©NetflixLes nouveaux protagonistes de The Crown

Le 9 novembre, Netflix ajoutera à son catalogue la cinquième saison de La Couronne. La série, centrée sur la vie d’Elizabeth II, revient sur la plateforme montrant désormais les pires années des Windsor. Cela indique que les scandales les plus mémorables peuvent être vus sur le petit écran, y compris l’interview de vengeance de Lady Di et sa mort ultérieure. Bien que cela ne se reflète pas dans la série, mais ne sera abordé.

A tel point qu’à cette occasion, La Couronne se prépare à ouvrir les pires blessures de la famille royale britannique juste en une année où la douleur est très grande. Eh bien, il faut se rappeler qu’il y a seulement un mois et demi Elizabeth II a perdu la vie et, juste le jour de la première de la série, cela fera deux mois depuis son départ. C’est pourquoi de nombreux téléspectateurs et artistes britanniques ont demandé que cette année la série ne soit pas diffusée.

Cependant, Peter Morgan a refait son truc et présentera les épisodes en première. C’est pourquoi maintenant une actrice d’origine britannique et une amie proche de Camilla Parker Bowles flétrissait avec la production. C’est Judi Dench, qui a accusé La Couronne d' »injuste » et de « sensationnaliste ». Par une lettre publiée en Les temps L’interprète a demandé à Netflix de reconsidérer une ancienne demande de Buckingham Palace et a donné son avis sur la question.

« Bien qu’ils aient de nouveau déclaré publiquement cette semaine que « The Crown » a toujours été un « drame fictif », les créateurs de la série ont résisté à tous les appels pour inclure une clause de non-responsabilité au début de chaque épisode. Le moment est venu pour Netflix de reconsidérer, pour le bien d’une famille et d’une nation qui a récemment souffert, une marque de respect envers une souveraine qui a servi son peuple avec tant de diligence pendant 70 ans, et de préserver sa propre réputation face à de la justice, les yeux des autres et leurs abonnés britanniques», a-t-il commencé par dire.

Cette demande est précisément celle qui a été faite plus d’une fois par Buckingham et différentes personnalités, considérant que la série déforme les faits réels. Mais, Dench est allé beaucoup plus loin et a déclaré : «La Couronne est cruellement injuste envers la famille royale”. De plus, il ajoute : «Plus le drame se rapproche de notre époque actuelle, plus il semble disposé à brouiller librement les frontières entre l’exactitude historique et le sensationnalisme grossier.”.

Bien que, comme si cela ne suffisait pas, la lettre de Dench indique également : « Compte tenu de certaines des suggestions blessantes apparemment contenues dans la nouvelle série, comme le roi Charles complotant pour que sa mère abdique, par exemple, ou suggérant une fois que l’éducation de sa mère était si mauvaise qu’elle aurait pu justifier une peine de prison, c’est cruellement injuste et préjudiciable. l’institution qu’ils représentent”.

Puis, pour conclure, il précise : «Personne ne croit plus à la liberté artistique que moi, mais cela ne peut pas passer inaperçu”. Et, bien que la famille royale n’ait pas commenté la question, la vérité est que la lettre de Dench ne diffère pas beaucoup des mots qu’ils ont prononcés une fois. Eh bien, les Windsors n’ont pas été satisfaits de la série au fil des saisons.

