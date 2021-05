The Crown: tout ce que vous savez sur la cinquième saison sur Netflix

Bien que The Crown ait présenté ses derniers épisodes en novembre, la série Netflix a été sur toutes les lèvres ces derniers mois. pour les événements que la famille royale britannique a traversés. Les déclarations scandaleuses de Meghan Markle et la mort de Philip d’Edimbourg ont été un choc pour la royauté qui peut conduire à plus de matériel pour la fiction. Pour l’instant, le spectacle travaille dur dans sa cinquième saison et a de nombreux ajouts. Passez en revue tout ce qui est connu jusqu’à présent!

La série créée par Peter Morgan s’est terminé par des chapitres effrayants qui ont montré tant de la crise du mariage entre Carlos et Diana comme la fin du gouvernement tumultueux de Margaret Thatcher. Les dernières scènes avaient le personnage d’Emma Corrin après avoir réaffirmé sa décision de divorcer en 1990.

Quelle époque la cinquième saison de The Crown couvrira-t-elle?

L’histoire a été suspendue au début des années 90, donc la cinquième saison aura lieu dans cette décennie. Bien que l’on ne sache toujours pas quelle année il ira exactement, on sait qu’il inclura les premiers ministres John Major et Tony Blair, aura la séparation des trois enfants aînés de la reine et montrera la mort tragique de Lady Di en 1997.







Y aura-t-il une sixième saison?

Morgan avait annoncé en 2020 que la série se terminerait à la cinquième saison, mais quand il a vu tout ce qu’il avait à résumer en si peu de temps et le succès de l’émission, il a décidé de continuer une année de plus comme initialement prévu. « Lorsque nous avons commencé à discuter des histoires du cinquième, il est vite devenu clair que pour rendre justice à la richesse et à la complexité de l’histoire, nous devrions revenir au plan original et faire six saisons. », il prétendait.

La sixième saison de The Crown a remporté des distinctions telles que les Golden Globes pour le meilleur drame (@TheCrownNetflix)



Qui sont les nouveaux joueurs?

Comme il l’a fait entre la deuxième et la troisième saison, la distribution principale de la série dramatique changera totalement. Les nouveaux membres sont: Imelda Staunton (Reine Isabel), Lesley Manville (princesse Margaret), Jonathan Pryce (Prince Philip), Elizabeth Debicki (Princesse Diana), Dominic ouest (Prince Charles) et Olivia Williams (Camilla Parker Bowles).

Imelda Staunton jouera Elizabeth II à 65 ans (Getty)



Quand commence le tournage de la cinquième saison?

Maintenant avec le casting complet (Andrés n’a pas encore été trouvé en raison des controverses entourant sa figure), la série est prête à commencer le tournage. Avec les mesures de verrouillage les plus souples au Royaume-Uni pour la campagne de vaccination, Il n’y aura aucun inconvénient à démarrer l’activité en juillet 2021.

Quand est la première de The Crown – Saison 5?

Sans confirmations officielles et avec un tournage commençant dans deux mois, tout semble indiquer que les fans de The Crown devront attendre plus longtemps que nécessaire pour les nouveaux épisodes. Pour la saison 4, neuf mois ont dû s’écouler entre la fin du tournage et la première le 15 novembre 2020. Si les temps se répètent, les nouveaux chapitres n’arriveront qu’à la fin de 2022.