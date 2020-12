The Crown: son créateur a avoué s’être inspiré de Cendrillon pour la quatrième saison

La quatrième saison de ‘La Couronne’ c’était l’un des grands événements du service de streaming Netflix en ce 2020 et continue de faire parler les gens. Ce nouvel épisode de 10 épisodes était l’un des plus attendus pour inclure la relation entre Lady Di et le prince Charles, en plus des conflits familiaux et politiques de la Reine Isabelle II, qui était dans une confrontation avec le ministre de la Grande-Bretagne, Margaret Thatcher.

Partie 4 de la série en vedette Olivia Colman (Reine Isabelle II), Emma Corrin (Lady Di), Gillian Anderson (Margaret Thatcher), Josh O’Connor (Prince Charles) et Helena Bonham Carter (Princesse Margaret). Ils resteront au passé, car dans le saison 5 sera Imelda Staunton (Isabel), Lesley manvillle (Une marguerite), Jonathan Pryce (Felipe), Elizabeth Debicki (Diana) et Dominic ouest (Charles).

Cette saison a eu de nombreuses réactions de la part des fans et même de la famille royale elle-même, et il y avait un public attentif qui a remarqué un rat dans l’une des scènes, mais il semble que tout cela ait une explication de son créateur, Benjamin Caron, qui sur son compte Instagram a partagé des photos dans lesquelles il ressemblait à une parodie de « Cendrillon » avec les souris, mais ensuite ajouté plus et apparemment s’est inspiré du film d’animation pour diverses scènes.

La princesse devant une fenêtre et sa silhouette, le fond bleu éclairé par un feu d’artifice, Diana en compagnie de Carlos et les escaliers en bas font partie de ceux qu’elle a postés sur son réseau social, confirmant qu’elle a emprunté ces plans et idées pour les inclure dans la quatrième saison de la série.

La question que se posent les fans de fiction est quand est la première de la cinquième saison, et pour le moment il n’y a pas de réponse exacte. Selon Le Hollywood Reporter, le tournage débutera en 2021 et sera diffusé en Octobre 2022.