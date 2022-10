The Crown, saison 5 : nouvelles affiches et date de bande-annonce pour la série Netflix

merveille

The Crown a publié de nouvelles affiches de sa saison 5 et a confirmé quand la première bande-annonce complète sera disponible, un mois seulement après son arrivée sur Netflix.

©NetflixThe Crown, saison 5 : nouvelles affiches et date de bande-annonce pour la série Netflix.

La Couronne C’est l’un des titres les plus populaires du service de streaming Netflix et il est à moins d’un mois du retour avec la diffusion de la saison 5, devenue l’une des plus attendues de toute la série. Contrairement à ce qu’on a pu voir par le passé, les protagonistes sont dans des moments forts de la famille royale qui seront incarnés par le showrunner Peter Morgan dans les épisodes suivants. La première mondiale sera 9 novembremais avant que sa bande-annonce n’arrive et ici nous vous dirons quand ce sera.

La mort de la reine Elizabeth II a suscité un plus grand intérêt de la part des téléspectateurs pour ce qu’ils continueront à montrer dans l’émission, au-delà des conflits qui existent avec la famille royale en raison d’avis divergents et de demandes diverses que certains moments ne soient pas adaptés sur la plateforme. De nouveaux croisements entre les partis sont attendus, puisqu’une recréation de l’interview historique de Dame Di avec la BBC révélant les secrets de la couronne, dont il a été expressément demandé de ne pas être diffusé.

Le cinquième épisode se déroulera dans les années 90, avec le 40e anniversaire de la reine Isabelle II sur le trône, évoquant un règne durant lequel il a connu plusieurs Premiers ministres, l’introduction massive de la télévision dans les foyers et le déclin de l’Empire britannique. Dans leurs affaires, l’effondrement de l’Union soviétique et le transfert de la souveraineté de Hong Kong indiquent un changement radical dans l’ordre international qui pose à la fois des défis et des opportunités. Découvrez les nouvelles affiches ici !

Parallèlement, le prince Carlos fait pression sur sa mère pour qu’il divorce Diane, causée par une crise constitutionnelle de la monarchie. Le couple mène des vies de plus en plus indépendantes, alimentant les rumeurs et l’attention accrue des médias. Compte tenu de cette situation, Dame Di prend le contrôle du discours autour de lui et publie un livre qui sape le soutien du public à Carlos et montre les fissures entre les Windsors.

+Quand y aura-t-il une bande-annonce pour The Crown 5 ?

Avec les nouvelles affiches qui ont été publiées, on savait que la première bande-annonce complète de la saison 5 de La Couronne Il arrivera jeudi prochain, le 20 octobre. On y verra un changement d’ère avec un nouveau casting mettant en vedette Imelda Staunton (Isabelle II), Prix ​​Jonathan (Philippe), Lesley Manville (Une marguerite), Elizabeth Dabicki (Dame Di), Dominique Ouest (Carlos et Olivia-Williams (Tendeur). De nouveaux épisodes seront disponibles sur Netflix depuis le 9 novembre.

