The Crown Saison 5 : Netflix confirme de nouvelles saisons de The Crown mais avec une autre actrice dans le rôle d’Isabel II

La saison 4 de The Crown a été présentée en première sur Netflix en novembre. Et c’est l’une des plus regardées en raison du rôle principal de Lady Di, dans ses premières années au sein de la couronne, et de Margaret Thatcher en tant que premier ministre. Et on sait déjà quand le 5 et même le 6 arriveront. Qui est la nouvelle actrice qui jouera le rôle de la reine Elizabeth II

Alors que les fervents supporters de Sa Majesté la Reine Olivia Colman et compagnie profitent de la saison 4 de The Crown, qui a été diffusée en première sur Netflix en novembre, des informations circulent déjà sur la date d’ouverture de la saison 5. Et il y a même des spéculations sur une saison 6.

Au départ, il avait été annoncé que la saison 5 serait la dernière de The Crown, la série sur la reine Elizabeth II d’Angleterre produite par Netflix. Mais il y a eu un changement d’avis : « Lorsque nous avons commencé à discuter de l’intrigue, il est devenu évident que pour rendre justice à la richesse et à la complexité de cette histoire, nous devions revenir au plan initial et tourner une saison 6 », a déclaré Peter Morgan, créateur de la série.

En novembre 2016, Ted Sarandos, responsable du contenu de Netflix, a confirmé que le projet initial de Morgan prescrivait 6 saisons. « L’idée est de faire en sorte que cela s’étende sur six décennies, vraisemblablement six saisons, et que l’ensemble de la série dure huit à dix ans », a-t-il déclaré dans The Hollywood Reporter.

Quand la saison 5 de The Crown arrive ? (date de sortie)

La saison 3 a débuté en novembre 2019 après une interruption de deux ans entre le règne de Claire Foy (2016-2017), la première Elizabeth II, et celui d’Olivia Colman (2019-2020). Il semble que Netflix suivra la même stratégie dans le deuxième relais sur le trône, de sorte que la nouvelle saison n’atteindra pas la plateforme avant 2022.

Selon Deadline, la fiction fera une pause dans le tournage et ne reprendra pas avant juin 2021, date à laquelle le changement d’actrice jouant le monarque aura lieu. Cette décision n’a pas été motivée par le coronavirus, c’est clair, mais elle était déjà prévue.

Une nouvelle reine

Après deux saisons, Claire Foy a cédé la place à Olivia Colman pour donner vie à une version plus mature de la reine. Deux saisons plus tard, elle passera le relais à Imelda Staunton, lauréate de cinq prix Olivier, d’un Bafta et d’une nomination aux Oscars pour Vera Drake, qui s’est déclarée honorée de devenir la troisième Elizabeth II de la fiction la plus regardée de Netflix. Elle sera chargée de retracer la maturité du monarque anglais

« J’ai adoré regarder The Crown depuis le début. En tant qu’actrice, c’était une joie de voir comment Claire Foy et Olivia Colman ont apporté quelque chose de spécial et d’unique aux scénarios de Peter Morgan. Je suis vraiment honorée de rejoindre une équipe créative aussi exceptionnelle et de mener The Crown à son terme », a déclaré l’actrice qui a joué Dolores Umbridge dans le film Harry Potter et l’Ordre du Phénix.

Les producteurs de la série travaillent toujours sur le casting des acteurs pour les saisons 5 et 6. Le nom d’Imelda Staunton a d’abord été annoncé. Il a ensuite été confirmé quel acteur donnera vie à son mari, Philip d’Edimbourg, dans la dernière partie de la série Netflix.

Comme l’indique le compte-rendu Instagram de la série, l’élu est Jonathan Pryce, l’acteur britannique chevronné qui prendra la relève de Tobias Menzies, son partenaire dans Game of Thrones et qui a été le roi consort dans les saisons 3 et 4.

