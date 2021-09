The Crown Saison 5: Date de sortie, distribution, intrigue et plus de mises à jour ici

– Publicité –



Netflix a lancé la saison 4 de The Crown en novembre 2020. C’était il y a près d’un an. La série a été un grand succès. Des scandales royaux au drame familial, le spectacle a été à la hauteur de ses trois premières saisons et plus, laissant les fans plus excités que jamais pour une cinquième.

Il existe encore de nombreuses informations sur la prochaine saison, même si les fans royaux les attendent toujours avec impatience. Le guide d’informations de la saison 5 de Crown 5 contient tout ce que vous devez savoir, y compris les nouveaux membres de la distribution et des aperçus spéciaux de ce qui se cache derrière ce rideau royal.

Avertissement! Des spoilers mineurs sont à venir pour La Couronne saisons 4 et 5. Vous n’avez pas besoin de lire ceci si vous ne voulez pas ce qui se passe ensuite.

Quand est le tournage de la saison 5 ?

C’est le moment. Le tournage de la saison 4 a été terminé peu de temps avant que le Royaume-Uni ne commence son verrouillage COVID. Il est finalement sorti à l’automne 2020.

La saison de tournage 5 a officiellement commencé à Londres en juillet 2021. Cela se poursuivra pour le reste de l’année. Le calendrier de production n’a pas été retardé en raison de la pandémie, mais en raison d’un pause de tournage normale.

The Crown Saison 5 – Quand la cinquième saison sera-t-elle diffusée ?

La cinquième saison de Crown n’est pas encore sortie. Cependant, la série quatre vient de sortir au second semestre 2020. Par conséquent, les téléspectateurs devront peut-être attendre.

La date limite indique que le tournage a commencé en juin. La production devrait démarrer en 2022.

Quelle sera l’intrigue de la saison 5 ?

Les saisons 5-6 auront probablement lieu dans les années 1990. La série se déroulera dans les années 2000. Bien qu’il ne soit pas possible de savoir exactement ce qui se passera, certains événements historiques importants pourraient être présents.

Il y aura un plus grand rôle pour la princesse Diana. La série peut également inclure la princesse Margaret, la reine mère et sa mort en 1997. Vous trouverez d’autres points de l’intrigue confirmés au début du tournage.

Casting de la saison 5 de The Crown – Qui jouera dans la série 5 de The Crown ?

Le règne d’Olivia Colman est terminé en tant que reine Elizabeth. C’était similaire à Clarie Foys. Les membres de la distribution des troisième et quatrième saisons de The Crown seront remplacés par une nouvelle distribution qui représenterait les membres vieillissants de la famille royale.

Une liste de nouveaux membres de la distribution sera présentée dans la cinquième saison à venir de la série.

Imelda Staunton dans le rôle de la reine Elizabeth 2 – C’est le rôle qu’elle jouera après avoir remplacé Olivia Colman dans la reine Elizabeth. Imelda Stanton est bien connue pour son rôle de Dolores Ombrage le mal dans Harry Potter.

Jonathan Pyrce jouant le prince Philip, duc d’Édimbourg – Il a assumé le rôle de Tobias Menzies en tant que duc d’Édimbourg. Pyrce est surtout connu pour son interprétation dans Demain ne meurt jamais d’Elliot Carver en tant que méchant de Bond.

Lesley Manville incarnera désormais la princesse Margaret d’Helena Bonham. Manville est bien connu pour avoir joué le rôle de Flittle dans Maléfique, un film d’action réelle.

Dominic West en tant que prince Charles – Il remplacera Josh O’Connor. Il n’est pas surprenant que West ait été sélectionné. Nous avons hâte de voir la performance du prince Charles. West est surtout connu pour son jeu de rôle Détective James McNulty de The Wire.

Netflix a publié une photo de Dominic West représentant le prince Charles.

Johnny Lee Miller devrait également jouer le rôle du Premier ministre John Major. Claudia Harrison serait l’actrice qui incarnera la princesse Anne. Netflix n’a pas encore confirmé la rumeur.