The Crown Saison 5: Date de sortie, distribution, intrigue et bien plus encore

De nombreux fans veulent savoir quand la saison de The Crown 5 sera disponible. Cependant, le tournage n’a pas encore commencé donc nous ne savons pas quand il sera disponible. La date limite a confirmé que les cinq saisons seront disponibles en tant que contenu en streaming en 2022.

À la lumière du changement de casting, la production a pris une pause. Variety a déclaré que le tournage commencerait en juillet. Cependant, Vanity Fair rapporte que la production a commencé à Elstree Studios au nord de Londres fin juin. Cela signifie qu’il manque de moins en moins de prises. Nous vous tiendrons bien entendu au courant dès que des informations seront disponibles.

Tracé et aperçus

Le site Vogue UK a fourni quelques aperçus de l’intrigue de The Crown. Premièrement, ce ne sera pas la dernière série télévisée de The Crown. Le plan initial pour six saisons devait être créé par Peter Morgan, mais lorsque la saison 5 a commencé, Morgan s’est rendu compte qu’il ne faudrait que dix épisodes pour terminer l’histoire. Après avoir terminé la rédaction, Morgan a décidé de revenir sur les étapes avec le soutien de Netflix.

Seasons Of The Crown a couvert différentes périodes de la vie de la reine Victoria. Les deux premières saisons racontent la jeunesse de la reine, son mariage avec Philip et leur dernier enfant. Claire Foy a joué le rôle d’Elizabeth II. Elle a remporté un Golden Globe Award de la meilleure actrice et a été largement saluée. Olivia Colman a pris sa place dans la troisième série, et il a également été maintenu dans la quatrième. Cela a répondu aux attentes des fans.

De quoi parle la saison Crown 5

Vogue UK dit que la prochaine saison de la série télévisée se déroulera dans les années 90. La saison 4 s’est terminée en septembre 1990. Cela a été suivi par la démission de Margaret Thatcher. John Major a été élu Premier ministre. Ce fut une période difficile pour la reine, en particulier en 1992 qu’elle appelait son annus horribilis.

Au cours de la décennie en question, la fin tragique de Lady Diana sera également discutée, ainsi que son impact sur la vie de la famille royale. La première avance rapporte que l’interview de Lady D en 1995 sur BBC Panorama, dans laquelle elle a publiquement accusé Camilla Bowles d’avoir mis fin à leur mariage, reviendra sur les nouveaux épisodes. Ils étaient trois au mariage, il y avait donc beaucoup de monde. a-t-il déclaré.

Une autre histoire que les fans espèrent voir sur le petit écran est celle entre le prince William et Kate Middleton pendant la période universitaire. La confirmation du sixième épisode signifie que cette histoire pourrait également en faire partie, et devrait couvrir les années 2000. Plus de détails sur l’intrigue viendront plus tard.