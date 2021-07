The Crown Saison 5: Date de sortie, distribution, intrigue et autres détails

– Publicité –



Après une saison dernière captivante, les fans du feuilleton royal de Netflix La Couronne attendent avec impatience le prochain opus.

La saison quatre a emmené les téléspectateurs à travers les plus grands drames politiques des années Thatcher, ainsi que le mariage du prince Charles et de Diana et la détérioration ultérieure de leur mariage.

Les épisodes ont reçu des critiques élogieuses. Ils ont également voté pour les meilleurs spectacles de l’année. Gillian Anderson, Emma Corrin et la princesse Diana ont toutes deux été saluées par les critiques.

Date de sortie de la saison 5 de The Crown

Le tournage de la saison 5 de la couronne devrait commencer en juillet 2021 aux Elstree Studios North London. Ce sera le premier épisode de la saison 5. Ce sera probablement 10 épisodes.

Selon les rapports, le tournage pourrait même commencer sur la sixième et dernière série avant la fin de la cinquième série. Cela signifie qu’il n’y aura pas autant d’attente avant de savoir comment l’histoire se termine.

Le casting de la saison 5 de la couronne

Imelda Stanton (après Claire Foy puis Olivia Colman).Harry Potter et l’Ordre du Phénix) prendra la relève. La Crowne a joué le rôle principal dans la cinquième série, et elle a dit qu’en tant que grande fan de la série, c’était un plaisir d’accepter le rôle.

Staunton a déclaré que même si elle respectait le travail de ses prédécesseurs, elle pensait qu’il serait plus difficile de jouer une version plus récente.

Elle a déclaré: « Je pense que mon genre de défi supplémentaire est que maintenant je fais la reine qui m’est un peu plus familière. » «Avec Claire Foy, presque tout était de l’histoire ancienne. Maintenant, je joue une personne qui pourrait dire qu’elle ne fait pas ça, elle est différente de ça. C’est ma bête noire.

L’intrigue de la saison 5 de la couronne

Les détails de l’intrigue pour la série de la saison prochaine n’ont pas été publiés. Cependant, avec la finale de la saison 4 couvrant la mort de Margaret Thatcher en tant que Premier ministre et la conclusion de la saison 4, il semble certain que cela commencera avec John Major à Downing Street.

La saison 5 devrait couvrir le début des années 90. On dit que la série se terminera au milieu des années 2000. Peter Morgan peut toujours s’impliquer dans des drames de la vie réelle, comme 1992, où la reine l’a qualifiée d’« annus horrible factures ».

C’était une année où le prince Andrew, Sarah Ferguson et la princesse Anne se sont séparés. Le prince Charles a également annoncé qu’il se séparerait de Diana. Le château de Windsor a été incendié, causant des millions et des millions de livres de dégâts. Le Premier ministre John Major a ensuite annoncé que la taxation commencerait pour la reine à partir de 1993.

Si la série est prolongée jusqu’en 1997, l’interview de Diana en 1995 sera probablement présentée.

Parmi les autres moments marquants, citons le mariage de la princesse Anne avec Timothy Lawrence en 1991, la Grande-Bretagne célébrant son 40e anniversaire le jour de la victoire en 1992 et la reine mère devenant, à 95 ans, le patient le plus âgé à avoir subi une arthroplastie de la hanche.