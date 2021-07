The Crown Saison 5: Date de sortie, chat, intrigue et dernières mises à jour

– Publicité –



Après une saison dernière captivante, les fans de Netflix Royal feuilleton The Crown attend avec impatience le prochain épisode.

La saison quatre a emmené les téléspectateurs à travers les plus grands drames politiques des années Thatcher, ainsi que prince Charles et le mariage de Diana et la détérioration subséquente de leur mariage.

Les épisodes ont reçu des critiques élogieuses. Ils ont également voté pour les meilleurs spectacles de l’année. Gillian Anderson, Emma Corrin et la princesse Diana ont toutes deux été saluées par les critiques.

Date de sortie de la saison 5 de The Crown

Netflix n’a pas encore publié la saison 5 de Crown, mais la production devrait commencer en juillet. Cette saison verra une nouvelle distribution d’acteurs dépeindre la légendaire famille royale. Les quatre saisons de The Crown sont sorties en novembre/décembre, ont duré environ sept mois et ont nécessité au moins huit mois de postproduction. Notre meilleure hypothèse est que la saison 5 de The Crown sera diffusée en novembre 2022.

Il est décevant que les téléspectateurs aient une longue attente. Ca vaudra le coup. Le tournage de la saison 5 devait commencer en juin 2021. Cependant, il était prévu que le tournage dure toute l’année. La pandémie n’a pas été la raison pour laquelle le calendrier de production a été reporté.

Mises à jour attendues de l’intrigue de la saison 5 de The Crown

La saison 5 de la Couronne se déroulera probablement dans les années 1990. La saison 4 continuera là où elle s’était arrêtée. C’est aussi le moment où Charles et Diana sont sur le point de se marier.

Le couple s’est séparé en 1992. La reine Elizabeth 2 l’a baptisée « annus terrible » (horribles années). La Couronne peut avoir un point de complot important, car nous pourrons voir la réaction de la famille royale de l’intérieur. John Major est devenu le nouveau Premier ministre, un leader en politique et en affaires internationales. Il y aura beaucoup à voir et à faire la saison prochaine.