The Crown Saison 4: Revoir c’est le meilleur à ce jour.

The Crown, une série dramatique politique de Netflix, en est actuellement à sa quatrième saison, qui couvre la fin des années 1970 et l’ensemble des années 1980. Margaret Thatcher (Gillian Anderson), la plus ancienne Premier ministre britannique, a augmenté et chuté au cours de cette décennie, devenant connue pour son approche intransigeante de la politique et à peu près tout.

La princesse Diana (Emma Corrin) est la deuxième nouvelle venue de la saison, dont le mariage avec le prince Charles a été salué par les tabloïds britanniques comme un conte de fées. Un prince et sa jeune femme incontestablement séduisante. C’était, bien sûr, avant que les rapports sur leur adultère et d’autres problèmes matrimoniaux ne commencent à circuler (dans les mêmes tabloïds, rien de moins), entraînant leur divorce.

À certains égards, la reine est moins dominante cette saison qu’elle ne l’était auparavant, à la fois en termes d’affaires mondiales et de drame qui se déroule. La princesse Margaret et le duc d’Édimbourg ont tous deux été largement négligés. De nouveaux ajouts, heureusement, plus que du maquillage pour cela.

Gillian Anderson est toujours aussi excellente que Margaret Thatcher, et sa représentation du défunt chef du Parti conservateur est dangereusement proche de devenir un stéréotype. Elle ne ressemble ni ne ressemble à Thatcher, mais son imitation exquise de quelques légères maniérismes rend l’interprétation incroyablement réelle.

LIRE LA SUITE: – Supernatural Season 15: Pourquoi la fin « heureuse » est toujours douce-amère

La conduite de Thatcher dans l’affaire The Crown ne dérouterait pas quelqu’un qui connaît son passé. Elle est cependant le personnage le plus convaincant cette saison en raison de la caractérisation et de la perspicacité offertes, ainsi que de la performance d’Anderson.

Emma Corrin, cependant, est la star de la saison 4 de The Crown. C’était une sage décision de choisir Corrin, un nouveau venu, comme la princesse Diana, et ça se voit. Sans faire ni même tenter une impression directe, l’acteur au visage frais saisit les complexités du rôle (comme Anderson).

Il s’agit d’une représentation richement documentée, et le réalisateur et l’écrivain méritent beaucoup de crédit. Nous ne saurons jamais avec certitude comment était Diana dans la vraie vie, mais elle est écrite avec empathie, comme le sont tous les autres personnages principaux de The Crown. Elle peut s’écarter de son image publique ici, mais The Crown a toujours privilégié le drame à la précision.

LIRE LA SUITE: – Cobra Kai Saison 3: Date de sortie et examen des signaux de nostalgie corrigés

La Couronne a atteint son apogée dans sa quatrième saison. C’est aussi beau et opulent que jamais. Les performances étaient toutes exceptionnelles. Pour couronner le tout, la série a une fois de plus réussi à trouver l’équilibre entre les événements majeurs et le drame humain personnel.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂