« The Crown » revient en novembre. Voici ce qu’il faut savoir sur la saison 5

La saison 5 de « The Crown » n’est plus qu’à quelques semaines ! Le samedi 24 septembre, Netflix a annoncé que la saison cinq de « The Crown » sera diffusée le 9 novembre 2022.

Cela fait presque deux ans que la quatrième saison du drame Netflix a fait ses débuts et les fans attendent patiemment de voir le prochain chapitre de la vie de la famille royale se dérouler sur le petit écran.

L’anticipation du retour de l’émission primée aux Emmy a augmenté après la mort de la reine Elizabeth II le 8 septembre à l’âge de 96 ans.

La monarque qui a régné le plus longtemps est « décédée paisiblement » au château de Balmoral en Écosse, entourée de sa famille. « The Crown » continue de raconter l’histoire de son héritage, ainsi que celui de sa famille.

La saison quatre a eu lieu à la fin des années 1970 avec l’actrice primée aux Emmy Awards Olivia Colman dans le rôle de Sa Majesté. Il a également vu le fils aîné de la reine, alors le prince Charles (Josh O’Connor), épouser une jeune Lady Diana Spencer (Emma Corrin), et a présenté la première femme Premier ministre britannique Margaret Thatcher (Gillian Anderson) alors qu’elle conduisait le pays dans les Malouines. Guerre.

Imelda Staunton assume le rôle de la reine Elizabeth dans la prochaine saison de la série Netflix.

Quand est la première de la saison cinq?

En septembre 2021, Netflix a partagé un message vidéo d’Imelda Staunton, qui assume le rôle de la reine Elizabeth II, sur le tournage de « The Crown » annonçant la nouvelle.

De quoi parle la saison 5 ?

La saison cinq se concentrera sur la vie de la famille royale du début au milieu des années 1990. L’intrigue se concentrera probablement sur les troubles conjugaux de Charles et de la princesse Diana : le couple s’est séparé en 1992 et a divorcé en 1996, un an avant la mort de Diana dans un accident de voiture choquant.

Un tout nouveau groupe d’acteurs a été sollicité pour donner vie à la famille royale de cette décennie.

La saison se déroule également pendant le mandat de John Major en tant que Premier ministre anglais de 1990 à 1997.

Qui est dans la saison 5 de « The Crown » ?

Imelda Staunton (« Harry Potter », « Downton Abbey ») se transforme en reine Elizabeth pour la cinquième saison, succédant à Claire Floy et Olivia Colman, qui ont joué des versions plus jeunes du monarque.

La première photo de l’acteur britannique a été révélée en juillet 2021. « Un premier aperçu de notre nouvelle reine Elizabeth II, Imelda Staunton », a écrit l’émission sur Instagram.

« Je ferai tout mon possible pour maintenir le niveau très élevé qu’ils ont établi. J’espère que j’ai l’air calme, serein et capable. Pendant ce temps, mon estomac fait des sauts périlleux », a déclaré Staunton à propos de son rôle dans une vidéo partagée par Netflix l’année dernière.

Dominic West assume le rôle du prince Charles, devenu le roi Charles III. Il est l’aîné d’Elizabeth et du prince Philip et l’héritier présomptif.

La princesse Diana sera interprétée par Elizabeth Debicki.

Les autres personnages notables qui devraient apparaître – et leurs homologues acteurs – sont :

Jonathan Pryce dans le rôle du mari d’Elizabeth, le prince Philip, duc d’Édimbourg.

Lesley Manville dans le rôle de la sœur cadette d’Elizabeth, la princesse Margaret, comtesse de Snowdon.

Jonny Lee Miller comme John Major, Premier ministre.

Marcia Warren dans le rôle de la mère d’Elizabeth II, la reine Elizabeth la reine mère.

Olivia Williams dans le rôle de Camilla Parker Bowles, maintenant reine consort

Claudia Harrison dans le rôle de la princesse Anne, deuxième enfant et fille unique d’Elizabeth et Philip.

James Murray dans le rôle du troisième enfant du prince Andrew, d’Elizabeth et de Philip.

Emma Laird Craig dans le rôle de Sarah, duchesse d’York, la femme d’Andrew.

Sam Woolf dans le rôle du plus jeune enfant du prince Edward, d’Elizabeth et de Philip.

Où est la remorque ?

Bien que le casting de « The Crown » ait été révélé, le public n’a pas vu grand-chose du casting : aucune bande-annonce ou photos officielles de la saison cinq n’ont été partagées… pour le moment.

Existe-t-il une saison 6 de « The Crown » ?

Oui, le tournage de la saison 6 de « The Crown » est déjà en cours.

Le 2 septembre, les jeunes acteurs jouant les rôles de versions adolescentes du prince William et de Catherine, duchesse de Cambridge, ont été annoncés.

Rufus Kampa jouera une version plus jeune du prince William, tandis qu’Ed McVey aura la chance de jouer le prince William en tant qu’adolescent plus âgé. Faisant ses débuts d’actrice professionnelle, Meg Bellamy incarnera l’ancienne Kate Middleton. L’acteur jouant le prince Harry n’a pas été casté.

À la suite de la mort de la reine Elizabeth, Deadline a rapporté que Peter Morgan, écrivain « The Crown », a déclaré que la série était « une lettre d’amour pour elle ».

Dans un e-mail, il a ajouté qu’il s’attend à ce que la production de la saison 6 « arrête de filmer par respect » pendant un certain temps.