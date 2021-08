‘The Crown’ publie un premier aperçu du nouveau prince Charles et de la princesse Diana

Mesdames et messieurs, il est temps de rencontrer vos nouvelles altesses royales, le prince et la princesse de Galles !

Comme décrit dans « The Crown », c’est-à-dire.

Netflix a publié mardi des images des acteurs qui incarneront le prince Charles et la princesse Diana sur Instagram mardi, écrivant : « Notre nouveau prince Charles (Dominic West) et la princesse Diana (Elizabeth Debicki). »

Et nous devons dire que West (mieux connu pour ses rôles dans « The Affair » et « The Wire ») a certainement la position formelle de Charles, tandis que Debicki (« Tenet ») cloue absolument la coiffe rétro de Diana et regard mélancolique.

La princesse Diana en Arabie saoudite en 1986 et Elizabeth Debicki dans le rôle de Diana dans « The Crown ». WireImage, thecrownnetflix / Instagram

« CANNOT WAIT OMG », a écrit un fan dans les commentaires.

« Trés exité!!! » un autre ajouté.

Cela dit, tout le monde ne pense pas qu’il y a beaucoup de ressemblance entre les deux acteurs, qui remplacent Josh O’Connor et Emma Corrin, qui ont joué des versions plus jeunes de Charles et Diana au cours des saisons précédentes. Ils resteront dans les pièces pour les saisons 5 et 6.

Dominic West en tant que prince Charles, et le vrai prince Charles en Nouvelle-Zélande en 1981. Photo de la photothèque Tim Graham via Getty Images

« Charles aimerait être aussi sexy », a commenté l’un d’eux.

« Elle est géniale, mais il ne ressemble absolument pas à Charles, désolé… », a ajouté un autre commentateur.

Dominic West et Elizabeth Debicki. Getty Images

Vous en gagnez un peu, vous en perdez un peu. Sosies ou non, les rôles devraient être une herbe à chat particulière pour la saison des récompenses; le spectacle a accumulé 24 nominations aux Emmy cette année, dont celles de Corrin et O’Connor.

La nouvelle fait suite à l’annonce en juillet qu’Imelda Staunton (« Harry Potter et l’Ordre du Phénix ») remplacerait Olivia Colman en tant que reine Elizabeth II.

La saison 5 de « The Crown » devrait être diffusée en 2022, mais comme les saisons précédentes sont sorties en novembre ou en décembre, il faudra peut-être attendre longtemps avant de voir West et Debicki nous briser le cœur en tant que couple royal condamné.

