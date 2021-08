The Crown : premières images du nouveau Philippe d’Édimbourg

Après une quatrième saison extrêmement controversée, la cinquième partie de La Couronne il est déjà en pleine production. Bien que la nouveauté par l’apparition de la princesse Diana dans la série soit du passé, les nouveaux chapitres promettent d’être bien plus captivants. C’est qu’à cette occasion, les pires scandales de la monarchie britannique seront captés sur le petit écran.







C’est parce que Peter Morgan se concentre, pour sa prochaine édition de La Couronne, dans les années 90 jusqu’aux années 2000. En passant par les divorces de trois des enfants de la reine Elizabeth II, dont celui des princes de Galles, verra aussi « l’interview de vengeance » de Lady Di et sa mort subséquente. Cependant, au-delà de l’intrigue, les fans ont intérêt à tout savoir sur ce qui va arriver.

À tel point qu’avec la fuite d’images d’Elizabeth Debicki dans le rôle de Diana et, plus tard, les photos officielles que Netflix a partagées de la princesse et de Charles de Galles, l’anxiété a diminué. Cependant, maintenant, le médium Stevenage du Royaume-Uni a réussi à capturer Jonathan Pryce filme des scènes en tant que prince Philip, duc d’Édimbourg.

Jonathan Pryce dans le rôle du Prince. Photo : (Stevenage)



Lorsqu’il a été confirmé que l’acteur allait succéder à Tobías Menzies pour cette nouvelle saison, de nombreux fans n’étaient pas d’accord. C’est que, il faut noter qu’à l’origine Pryce et le Duc n’ont pas une ressemblance physique très évidente. Mais, avec la magie de la caractérisation et la grande équipe de La Couronne, également protagoniste de «Les deux papes« Resté identique à l’épouse d’Elizabeth II.

Philippe d’Édimbourg joué par Jonathan Pryce. Sur la photo : (Jonathan Pryce en tant que prince. Sur la photo : (Stevenage)



D’après ce qui a été vu dans les images capturées à l’extérieur de Knebowrth House, qui feront du château de Windsor, la production filmait l’un des moments les plus emblématiques de la vie du prince. Connu pour son fanatisme pour les chevaux, c’est dans les années 70 qu’il acheta une calèche qu’il utilisa jusqu’à ses derniers jours et qui vint assister à ses funérailles, étant celle-ci très similaire à celle qu’aura la série.

Et, en plus de ces représentations iconiques, l’acteur devra également réaliser certains des scandales les plus commentés du duc. Même si, oui, pour voir dans quelles controverses Felipe of Edinburgh de Jonathan Pryce sera impliqué, il faudra attendre au moins un an.