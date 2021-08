The Crown : Peter Morgan n’a pas peur d’Elizabeth II

Au fil des saisons, La Couronne a acquis la réputation d’être l’une des séries les plus controversées de Netflix. Au-delà de sa production spectaculaire et ambitieuse, le fait de se plonger dans les chagrins les plus profonds de la monarchie, a fait du strip un succès. De même, la reconstruction historique du monde à travers la vision des Windsor était un point en faveur de cette fiction.







Cependant, pendant plus de La Couronne montre, à chaque saison, être l’un des grands blockbusters Netflix, la famille royale n’est pas très satisfaite de ce qui est capturé. Plus d’une fois, le prince Charles et ses fils, William et Harry, ont montré leur colère avec cette bande qui parle ouvertement de sa vie.

Mais, récemment, il est devenu connu que, Le plus grand défi pour Peter Morgan n’était pas face à la reine Elizabeth ou au reste de sa famille. C’est parce que le réalisateur a toujours ignoré toutes les critiques et a continué à écrire sur son histoire. Bien que, dans tous les cas, il ait fait face à certains défis qu’il a apparemment relevé la tête haute.

Matt Smith, Peter Morgan et Claire Foy. Photo : (IMDB)



Dans une interview publiée dans Le journaliste hollywoodien, Morgan a parlé de la scène qui lui a coûté le plus cher à tourner La Couronne. C’est que, si la série propose des moments mémorables de l’histoire des Windsor, il y en a qui ont pris beaucoup plus de temps et d’acteurs. A tel point que, selon le réalisateur, dans la première saison, alors qu’il explorait encore cette création, il a rencontré le pire des défis.

« La scène la plus difficile a été celle que le réalisateur Julian Jarrold a filmée pour ouvrir le chapitre du Commonwealth, dans lequel nous parcourons le monde en regardant des gens du Commonwealth des nations et en écoutant le discours de la princesse Elizabeth à la radio. C’est l’une des séquences les plus incroyables des quatre saisons et je n’ai toujours aucune idée de comment notre équipe de production a réussi. » a dit Pierre.

Avec Claire Foy dans le rôle d’Elizabeth II, la première saison de La Couronne c’était l’un des plus regardés au monde. Et, bientôt, Netflix présentera la cinquième et la troisième dernière édition dans laquelle se reflétera la décennie des années 90 aux années 2000, en passant par les pires tragédies de la monarchie.