The Crown : Peter Morgan et une description austère de la famille royale

La Couronne est l’une des meilleures séries que les utilisateurs peuvent trouver sur le service de streaming Netflix, non seulement pour son contenu et les récompenses qu’ils ont obtenues, mais aussi pour avoir raconté la vie de la reine Elizabeth II et de son entourage d’une manière unique. Votre Créateur, Peter Morgan, a déjà parlé plus d’une fois des décisions controversées qu’il a prises, mais n’a pas manqué l’occasion de cibler à nouveau la famille royale.

La dernière chose que nous avons vue jusqu’à présent de la série était la quatrième saison, sortie à la mi-novembre de l’année dernière. Dans ces épisodes, nous avons été présentés à la princesse Diana, joué par Emma Corrin, dans ce qui était le début de son mariage avec le le prince carlos. Les événements ont été racontés d’une manière qui a fait sourciller la royauté, pour laquelle ils ont fait connaître leur mécontentement en demandant qu’il soit communiqué qu’il s’agit d’une fiction et non d’une réalité, bien qu’il n’y ait eu aucune modification.

Morgan a récemment eu une entrevue avec Le journaliste hollywoodien, où a donné des détails sur son fonctionnement, étant ainsi interrogé pour son point de vue. A expliqué que dispose d’une équipe de plusieurs chercheurs, scénaristes et historiens: « Ils sont responsables de rendre mon travail possible et de garder la partie écriture de ce programme ensemble ».

THR lui a rappelé Pierre Quoi Au cours du quatrième volet, le prince Charles a été ciblé comme un méchant après les révélations sur la façon dont il a mené sa relation avec Diana. Ce à quoi l’auteur a commenté : « Leur désordre ressemblait à un Rubik’s cube qui ne cliquerait pas d’une manière qui apporterait du bonheur à l’un d’eux. Ce n’était pas de leur faute, et tout était de leur faute. ».







Enfin, il a assuré que un inconvénient du mariage était que leurs malheurs privés se déroulaient en public, et les a décrits comme « Le conte de fées le plus glorieux et le plus amer du 20ème siècle ». Saison 5 de La Couronne Il est actuellement en production et nous avons déjà les premiers disques officiels de Lady Di et Carlos, interprétés par Elizabeth Debicki et Dominic West.