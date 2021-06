The Crown : Peter Morgan est sorti avec une actrice de la série

Depuis qu’on a appris que, encore une fois dans l’histoire de la monarchie britannique, une série allait arriver racontant son histoire, beaucoup ont cru voir le typique : les Windsor au service de la couronne et rien de plus. Mais, Peter Morgan est sorti de l’ordinaire avec La Couronne et il montrait ouvertement tous les secrets les plus intimes d’Isabelle II et de sa famille, laissant plus d’un entre le marteau et l’enclume devant les yeux de ses sujets.

Avec la première saison, La Couronne Cela n’a pas tellement irrité les Royals puisque Morgan n’a capturé que le précédent et l’hypothèse de la reine à un moment où tout était calme. Mais désormais, ce sont déjà quatre éditions qui sont disponibles sur Netflix et, à plus d’une occasion, des personnalités comme Philippe d’Édimbourg, le prince Charles et son fils, le prince William, se sont plaints du contenu de cette production.







Pourtant, ce qui leur fait le plus mal, selon eux, c’est la quatrième et, pour l’instant, la dernière saison puisqu’elle raconte tous les détails des premières apparitions de Lady Diana en future princesse. Mais, il y a aussi un autre point sensible qui se reflète dans cette édition et qui est, justement, l’apparition de Margaret Tatcher, la première femme anglaise à occuper le poste de Premier ministre.

Interprétée par Gillian Anderson, Margaret Tatcher a été approchée d’un côté révolutionnaire pour le début du 20e siècle et, de même, un grave mal de tête pour une jeune Elizabeth II. Quoi qu’il en soit, au-delà du personnage, l’apparition d’Anderson comme l’une des femmes les plus emblématiques du Royaume-Uni a suscité de nombreuses controverses dans le monde entier puisque, Lorsqu’elle a été ajoutée au casting, elle était en couple avec Peter Morgan.

Pendant quatre ans, Anderson et Morgan avaient une relation loin des projecteurs médiatiques et avaient une tactique qui fonctionnait apparemment assez bien : ne pas vivre ensemble. Mais, lorsqu’ils se sont aventurés à travailler côte à côte pour la première fois en La Couronne, le journal britannique Daily Mail a confirmé que leur romance était terminée. « Jongler avec leurs horaires chargés respectifs a été le principal motif« La déclaration dictait que ce n’était pas officiel puisqu’il ne venait ni de l’actrice ni du réalisateur.

Gillian Anderson et Peter Morgan. Photo : (Getty)



Cependant, malgré l’histoire d’amour, ils ont toujours été très complices l’un avec l’autre, y compris au moment où Peter a vécu une relation éphémère avec Jemima Goldsmith. Même si, là où il y a eu des incendies, il reste des cendres et, comme Ben Affleck et Jennifer Lopez, elles en sont la preuve. Eh bien, en février de cette année, ils ont été revus ensemble à Prague, où Anderson a passé deux mois à tourner son nouveau film.

Et, à l’image des quatre années qu’ils ont passées ensemble, Gillian Anderson et Peter Morgan se sont une nouvelle fois éloignés des projecteurs. C’est que, depuis qu’ils ont été vus ensemble à Prague, on n’en savait plus rien.