The Crown : Netflix confirme la suspension du tournage de la saison 6 après la mort d’Elizabeth II

La sixième saison de La Couronne suspend son tournage par respect pour le deuil après la mort d’Elizabeth II. Qu’adviendra-t-il de la cinquième partie ?

La mort d’Elizabeth II marqué un avant et un après dans l’histoire de l’Angleterre. La reine la plus ancienne du Royaume-Uni a perdu la vie hier. C’est par le biais d’un communiqué officiel que Buckingham Palace a confirmé que le monarque était parti « en paix » au palais de Balmoral. A tel point qu’à partir de ce moment a commencé l’opération London Bridge qui dicte tout un protocole que les citoyens doivent respecter durant les 10 prochains jours.

Parmi eux se trouve l’incapacité de poursuivre différentes activités pendant un certain temps. C’est pourquoi, en apprenant la nouvelle, de nombreux fans ont commencé à se demander ce qu’il adviendrait de La Couronne. Ce qui est certain, c’est que la série Netflix qui compte la vie de Isabelle II a pris une décision à cet égard. Et, sans aucun doute, c’était ce que tout le monde attendait, notamment par respect pour la vie de Sa Majesté et le deuil qu’a subi tout le pays.

Il y a quelques heures Peter Morgan, le créateur de La Couronneont confirmé qu’ils arrêteraient de filmer indéfiniment. A noter que la série comptera six saisons. Le cinquième devrait déjà sortir en novembre, tandis que le sixième est actuellement en production. C’est pourquoi, par respect, l’équipe a décidé de suspendre son travail.

« The Crown est une lettre d’amour à Elizabeth II et je n’ai rien de plus à ajouter pour l’instant. Juste silence et respect. Nous arrêterons également de filmer par respect», a déclaré Pierre Morgan pour faire l’annonce. Sans aucun doute, quelque chose que beaucoup ont vu venir, mais au-delà de cela maintenant, le regard est tourné vers ce qui va se passer avec la cinquième partie. C’est parce que la série devrait revenir cette année, mais il n’y a toujours pas de confirmation que ce sera le cas.

En fait, il est probable que ce n’est que dans TUDUM, la soirée Netflix exclusive pour les fans, l’avenir de la cinquième édition est confirmé. Car, la réalité est que dans ces nouveaux épisodes le strip adaptera les pires années de Isabelle II et son lancement juste l’année de sa mort pourrait ne pas être bien vu. Cependant, il convient de noter que, pour le moment, toutes les nouvelles ne sont que spéculations et que l’on ne sait pas grand-chose à ce sujet.

