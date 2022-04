The Crown : Netflix a déjà tout prêt pour tourner la sixième saison, et y a-t-il une date de sortie prévue ?

Netflix

La sixième saison de La Couronne prend déjà forme malgré le fait que le cinquième n’est pas encore sorti. Connaître tous les détails.

La monarchie est un monde qui est rarement venu à la télévision. Mais, en 2016, Peter Morgan a su briser cette barrière en libérant La Couronne. La série, qui est un original de Netflix, ne fait pas partie de ces histoires clichées qui montrent les Windsors comme les princes, les princesses et les rois du cinéma, mais dit toute la vérité sans aucune hésitation. Au cours de ses quatre saisons, la bande a réussi à montrer un côté rarement vu.

Parmi eux, bien sûr, les scandales qui ont autrefois entouré la famille d’Elizabeth II. Tel est ainsi La Couronne Il n’a pas été très bien reçu à Buckingham Palace, mais il a été reçu par les spectateurs. C’est que, même si Sa Majesté, la Reine et sa famille n’ont pas approuvé ladite production du géant du streaming, les internautes en ont été ravis.

En fait, la preuve en est que Netflix continue de miser sur cette biographie non autorisée. C’est pourquoi en novembre 2022, ils présenteront en première la cinquième saison au cours de laquelle ils capteront les pires controverses de la Maison royale. En effet, les nouveaux épisodes s’étendront des années 1990 au début du nouveau millénaire. C’est-à-dire que cela inclut la séparation de trois des enfants d’Elizabeth II, l’annus horribilis de 1992 et, bien sûr, les scandales avec Lady Di : l’interview de vengeance, ses partenaires après Charles de Galles et sa mort.

Sans aucun doute, la série s’apprête à raconter l’un des moments les plus importants de l’histoire de la monarchie, mais qui pourrait ébranler les fondations de Buckingham Palace. Bien que, comme si cela ne suffisait pas, depuis la plateforme, ils ont déjà annoncé que la cinquième ne serait pas la dernière saison et il a récemment été confirmé qu’ils travaillaient déjà sur la sixième. C’est que, malgré le fait qu’ils n’ont pas créé la suite de La Couronneils veulent commencer le tournage de la dernière partie plus tôt que prévu.

C’est Kate Bone, qui fait partie de l’équipe de casting de la série, qui a appelé à un test afin que la production puisse choisir qui incarnera les princes William et Harry dans la saison six. Selon ce qu’il a expliqué, ils ont besoin de jeunes entre 16 et 21 ans pour donner vie aux frères. Les acteurs sélectionnés pour le rôle doivent montrer le pire moment des ducs : les années après la mort de leur mère.

Cependant, celui qui va le plus se salir avec cette édition est Harry puisque Peter Morgan va capturer ses étapes d’addictions. En revanche, quant à William, on racontera sa peine sur lui puis on se concentrera sur ses débuts à l’Université, lorsqu’il rencontre Kate Middleton et sa préparation à la future couronne dont il héritera. De plus, apparemment, le début du casting est urgent puisque Ils prévoient de commencer le tournage en août, avant la première de la cinquième édition, afin de pouvoir présenter la dernière saison début 2023..

