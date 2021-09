The Crown : Netflix a annoncé la date de diffusion de la cinquième saison sur TUDUM

!La Couronne est encore à venir! Ou peut être pas. Netflix a annoncé la date de première de la cinquième saison en TUDUM, l’événement mondial des fans de la plateforme. Lors de cette rencontre virtuelle, où plus de 145 stars du monde entier sont apparues sur une scène commune, le géant du streaming a fait les annonces les plus attendues, sorti des clips inédits et des teasers des séries les plus regardées.

Par conséquent, la cinquième saison de La Couronne ne pouvait pas manquer. Dans cette nouvelle édition, Peter Morgan se concentrera sur les années 90 de l’accaparement de la monarchie britannique jusqu’aux années 2000. Avec un tout nouveau casting, la série a été présentée en TUDUM avec style et c’est Imelda Staunton, l’actrice qui incarnera Elizabeth II, qui a annoncé la grande nouvelle.

Après s’être présentée et avoir admis sa peur de donner vie à une telle icône de l’histoire, Staunton a clairement indiqué qu’elle et toute l’équipe Ils sont très heureux « se retrouver en novembre 2022”. Autrement dit, les nouveaux chapitres de la série qui ont causé le plus de problèmes à Buckingham Palace ne reviendront que l’année prochaine.

Bien qu’il fallait s’y attendre, en raison du grand nombre d’interruptions qu’il avait La Couronne dans son processus de production, notamment à cause du covid, la fiction manque encore d’un an de travail. Entre la fin du tournage et le montage, il reste encore beaucoup à faire dans les semaines à venir on s’attend à ce que le casting revienne sur le plateau pour avancer avec ce qui s’en vient.

Avec Imelda Staunton, le casting est Elizabeth Debicki dans le rôle de Lady Di, Dominic West dans celui de Charles de Galles, Jonathan Pryce dans celui de Philip d’Édimbourg et Khalid Abdalla dans celui de Dodi Al-Fayed. Pour le moment, les interprètes des princes William et Harry sont inconnus, mais la vérité est qu’ils font déjà partie du casting car certaines photographies d’eux en train de filmer ont fuité.