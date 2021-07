The Crown : Meghan Markle les ruine avec une nouvelle série

Ces dernières années, la famille royale britannique n’a pas trouvé la paix et le respect grâce au fait qu’avec leurs nouvelles saisons, La Couronne réussi à les détruire. Il y a déjà quatre éditions que cette série a, créées par Peter Morgan et, bientôt, le tournage de la cinquième commencera où ils captureront les années 90 à travers « l’annus horribilis » de 92, la mort de Lady Di en 97 et se terminant en les années 2000 avec la croissance des princes William et Harry.







Cependant, pendant plus de La Couronne est sur le point d’inclure à la fois le duc de Cambridge et le duc de Sussex, qui sera laissé de côté est l’épouse de Harry, Meghan Markle. C’est que, plus d’une fois, Morgan a assuré que, pour lui, l’histoire des ducs de Sussex n’est toujours pas digne d’apparaître dans la série puisqu’ils ont encore un long chemin à parcourir à explorer et, en fait, a-t-il assuré qu’il se sent plus à l’aise pour raconter des événements d’il y a 20 ans.

A tel point que, étant exclu de La Couronne, Meghan Markle a trouvé le moyen de rivaliser avec cette fiction en produisant une nouvelle série animée Netflix pour enfants qui aura une particularité : elle comportera un message féministe. Il s’agit de perle, un projet télévisé d’Archwell Productions en collaboration avec le géant du streaming, qui se concentre sur une fille de 12 ans inspirée par certaines des femmes les plus influentes de l’histoire.

Meghan Markle a déjà un nouveau projet en tête.



Comme il est apparu, Markle est l’un des producteurs de la perle et, en plus, elle apparaîtra au générique en tant que créatrice. Avec le mari d’Elton John, Sir David Furnish et les cinéastes Liz Garbus et Dan Cogan, la duchesse se concentrera sur ce nouveau travail après avoir appris que son interview avec Oprah Winfrey avait été nominée pour un Emmy Award dans la catégorie des séries non fictives ou spécial.

Entretien de Meghan et Harry avec Oprah.



« Comme beaucoup de filles de son âge, notre héroïne, Pearl, est en quête de soi alors qu’elle tente de surmonter les défis de la vie quotidienne.« Meghan Markle a avoué. Puis il ajouta : «Je suis ravi qu’Archewell Productions, ainsi que la puissante plate-forme Netflix et ces incroyables producteurs, croient en l’harmonie dans cette nouvelle série de dessins animés, qui rend hommage aux femmes qui ont été extraordinaires dans l’histoire.”.

On ignore encore quand sortira cette fiction et, aussi, quand les travaux de production commenceront. Cependant, malgré le fait qu’à l’heure actuelle il n’y a pas de dates pour perle, cela éloigne grandement Meghan Markle de La Couronne, qui a déjà confirmé deux saisons supplémentaires.