The Crown : le producteur exécutif a donné la raison pour laquelle la série évitera le Megxit

Le conflit etentre le prince Harry et la famille royale continue de donner aux scénaristes de The Crown beaucoup de matériel pour faire plus de saisons de la série Netflix. Les déclarations explosives de Meghan Markle et la tension constante entre les deux parties peuvent être portées à l’écran dans des épisodes captivants. Cependant, Suzanne Mackie, producteur exécutif, confirmé dans une interview que le Megxit ne sera pas inclus dans l’intrigue et a donné de bonnes raisons. Pourquoi éviteront-ils le sujet ?

La femme était sur le podcast appelé Broadcast et a discuté des projets pour les deux prochaines saisons de l’émission. Alors que le travail du cinquième volet est sur le point de commencer, la production commence à imaginer l’avenir et là, la figure du prince Harry apparaît avec force.







Pourquoi The Crown n’inclura-t-il pas le Megxit ?

Cependant, Mackie a été très claire à ce sujet et a déclaré que le créateur Peter Morgan avait prévu continuer jusqu’à la saison six et jusqu’au début de 2000. La raison qu’il a donnée était très concrète : « Peter l’a dit avec beaucoup d’éloquence, que vous ne pouvez tout simplement pas écrire quelque chose à moins d’avoir eu le temps d’avoir une bonne perspective. ».

Le producteur exécutif a expliqué que cette perspective doit « 10 ans » Quoi « un temps minimum pour voir quelque chose dans un contexte historique, pour vous permettre de vraiment le comprendre ». Pour elle, Morgan ne s’écartera pas de cette idée. « Nous connaissons tous ces histoires, mais ce que Peter fait si brillamment, c’est de les comprendre et de comprendre le paysage d’une manière plus nuancée, complexe et surprenante. »il ajouta.

De cette manière, La vie d’adulte de Harry sera exclue de la série. Le prince a eu 20 ans en 2004, donc les chapitres ne couvriront que son adolescence et Ils seront loin à la fois de son mariage avec Megan et de sa séparation d’avec la famille royale. L’acteur qui peut jouer le Britannique n’est pas encore confirmé, bien que les fans demandent que ce soit Rupert Grint.