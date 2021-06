The Crown : le prince Harry en colère contre la série Netflix

La cinquième saison de La Couronne Il n’a pas encore commencé à tourner, encore moins a une date de sortie pour arriver sur Netflix, mais il cause déjà beaucoup de maux de tête. Depuis que la série, entièrement basée sur la vie de la reine Elizabeth II, a été ajoutée au catalogue de la plateforme, les fondations de Buckingham Palace ont tremblé comme jamais auparavant et, maintenant, bien sûr, je n’allais pas faire d’exception en tant que membres de la monarchie. continuer à se plaindre.

Le premier à montrer sa fureur avec La Couronne C’est Philip d’Édimbourg qui, avant sa mort, a clairement exprimé son opinion sur la série Peter Morgan, suivi de lui par le prince Charles qui s’est prononcé contre le strip. Et, il y a quelques semaines à peine, celui qui a publié un décret qui, bien que non dédié à la fiction elle-même, pouvait être appliqué en toute sécurité, était le prince William.

En lisant un communiqué, le duc de Cambridge a assuré qu’aucun film, série ou documentaire n’est autorisé à rejouer l’interview de sa mère à la BBC en 95 depuis qu’elle a été obtenue »sous la peur et les mensonges», selon assuré. Mais voilà, qui s’est exprimé, trop mécontent de la série la plus chère de Netflix, c’est le prince Harry.

Bien qu’à un moment donné, le plus jeune fils de Lady Di et du prince Charles ait prétendu être un fan de la série et, en fait, déclaré la regarder, il montrait maintenant son inquiétude pour ce qui allait arriver. D’après ce qu’Angela Levin, biographe royale, a déclaré au Daily Mail, lorsqu’elle a interviewé le mari de Meghan Markle, il lui a fait part de son intention de La Couronne ne façonne pas ta vie.

« tu regardes La Couronne?« Demandé à l’expert en premier lieu auquel elle a rapidement ajouté : »Et la famille royale ?”. Et, la réponse du duc de Sussex était déjà connue : «ouais nous voyons tous absolument tout”. Cependant, ce à quoi Levin ne s’attendait pas, ce sont les mots qui sont venus plus tard : « J’insisterai pour que ça s’arrête avant qu’il ne m’atteignedit Harry.

Mais, son insistance n’a manifestement pas fonctionné. Est-ce que, malgré le fait que le Prince résiste à ce que sa vie soit filmée sur le petit écran, en particulier dans une série de grande ampleur comme celle-ci, Morgan et toute son équipe n’y ont pas prêté attention et, la saison cinq couvrira non seulement son enfance, mais son adolescence, la perte de sa mère et sa vie d’adulte plus tard. Quelque chose qui, selon la façon dont cela est dit, pourrait mettre lui et son frère aîné, William, dans une mauvaise image devant son peuple.

Cependant, celui qui serait le plus affecté cette fois serait Harry lui-même. En effet, depuis qu’il a quitté la Maison royale en laissant de côté ses fonctions royales, les Anglais ont déjà montré leur colère contre le duc de Sussex et, désormais, les épisodes de la série pourraient finir par ruiner son image.