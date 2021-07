The Crown : le frère de Lady Di a compliqué le tournage

Bien que le tournage de la cinquième saison de La Couronne, l’idée d’une nouvelle pièce continue de semer la stupeur à Windsor. C’est que, dans les prochains épisodes, Peter Morgan captera, selon la chronologie avec laquelle il manipulait, la décennie des années 90 aux années 2000, qui comprend « l’annus horribilis » de 92 et la pire tragédie de l’histoire de la Maison Royale : le décès de Lady Di.

La première fois que la princesse de Galles est apparue dans La Couronne C’était au cours de la saison précédente, la quatrième, depuis les années où il a rencontré le prince Charles et comment son histoire a commencé. La jeune Diana, fille du comte de Spencer, est entrée dans la vie de l’héritier du trône après l’avoir rencontré dans sa propre maison alors qu’il se préparait à sortir avec sa sœur aînée, Lady Elizabeth Sarah.

Les interprètes de Lady Di et du Prince Charles dans The Crown. Photo : (Netflix)



Cependant, pour la production de la série, il était très difficile de trouver un moyen de raconter la vie de celle connue sous le nom de princesse du peuple. C’est parce que, non seulement de Buckingham, ils ont essayé de l’éviter, mais aussi son jeune frère l’a fait, Earl Charles Spencer, l’actuel comte de Spencer et qui était chargé de compliquer le tournage de la quatrième saison et, également, de la cinquième.

Lorsque les travaux ont commencé sur la dernière édition publiée sur Netflix, Morgan a demandé au comte s’il était prêt à abandonner sa maison à Althorp pour pouvoir y tourner, mais il a catégoriquement refusé et a précisé qu’il ne leur laisserait pas l’espace pour le nouveaux épisodes. « Ce qui m’inquiète, c’est que les gens voient une série comme celle-ci et oublient que c’est de la fiction. Il y a beaucoup de conjectures et beaucoup d’invention« Il a dit dans une interview avec Today.

Earl Charles Spencer était celui qui a refusé d’aider la Couronne. Photo : (Getty)



À son tour, le frère de Diana a expliqué que, pour lui, il est de son devoir de défendre la mère des princes William et Harry même d’une série comme La Couronne pour vous assurer que votre héritage n’est pas assombri par les descriptions des tabloïds. « Nous avons grandi ensemble, si vous grandissez avec quelqu’un, il est toujours cette personne, peu importe ce qui lui arrive après. Alors oui, j’ai l’impression d’avoir un rôle pour honorer sa mémoire« , Colline.