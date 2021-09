The Crown : la production a déjà choisi l’acteur pour Dodi Al Fayed, le partenaire de Lady Di

La cinquième saison de La Couronne C’est au milieu du processus de production et peu à peu de nouveaux détails sont divulgués. Découvrez qui est l’acteur qui incarnera Dodi al Fayed.

La Couronne suscite à nouveau la controverse à l’échelle mondiale. Après quatre saisons réussies, Peter Morgan travaille maintenant sur ce qui sera la cinquième édition. A cette occasion, le réalisateur sera chargé de capter des années 90 aux années 2000, la période la plus mouvementée de la famille royale britannique puisque la mort de Lady Di en est un élément important.

Après la pause COVID, Netflix s’est déjà plongé dans le tournage des nouveaux chapitres et petit à petit les détails de ce qui va arriver sont connus. Pour le moment, il n’y a pas de date de sortie pour La Couronne, mais la majorité des acteurs ont déjà été confirmés. Comme toutes les deux saisons, Morgan revient renouveler ses acteurs selon l’âge de chaque Windsor et a déjà l’équipe presque au complet.

Si certains membres de la monarchie sont toujours portés disparus ainsi que leurs proches, les plus importants ont déjà été sélectionnés. A cette occasion, Elizabeth Debicki assumera le rôle de Lady Di, tandis que Dominic West assumera le rôle du prince Charles de Galles. Une fois de plus, les parents des princes William et Harry reprennent le devant de la scène cette saison.

C’est qu’en plus de l’« annus horribilis » de 92 que vécut la reine Elizabeth II, La Couronne Il montrera la séparation des princes de Galles, l’entretien vengeance, leur divorce et la mort de Diana. Mais, cet événement fatidique amène avec lui l’intérêt pour un nouvel acteur : la production a été contrainte de trouver un interprète pour Dodi Al-Fayed, qui était le couple de la princesse du peuple.

En 1997, lorsque Diana Spencer a subi l’accident en France, elle fuyait les paparazzi avec lui, Dodi Al-Fayed. Et maintenant, pour recréer ce moment tragique, La Couronne a trouvé l’homme parfait : Khalid Abdalla sera chargé de se mettre dans la peau du petit-ami de Lady Di, tandis que le père du réalisateur, Mohamed Al-Fayed, sera interprété par Salim Daw.