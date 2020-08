The Crown: la bande-annonce qui révèle la date de la saison 4

Netflix Savoir quoi La Couronne C’est l’une de ses séries les plus appréciées du public et des critiques; aux Golden Globes a triomphé, remportant le prix pour Meilleure actrice deux fois (pour deux versions différentes du monarque), et même celle de Meilleure série dramatique 2016, et à chaque fois qu’une nouvelle saison sort, elle se positionne comme la plus regardée depuis plusieurs semaines. Pour cette raison, la plateforme diffusion a annoncé en grande pompe le date de sa quatrième saison à travers un bande-annonce très optimiste.

“La monarchie. Par-dessus tout. Gillian Anderson et Emma Corrin joindre Olivia Colman dans la saison 4 de La Couronne, qui arrive le 15 novembre prochain“, expose le profil officiel de la série de Twitter. Ces deux ajouts sont déjà clairement visibles dans la bande-annonce, et la vérité est qu’ils sont très attendus pour tout ce qu’ils peuvent supposer au niveau interprétatif. En attendant, comme vous le savez déjà, Olivia Colman restera le Reine Isabel dans ces épisodes, en attendant un nouveau soulagement le moment venu.

Gillian Anderson fera ses débuts comme Margaret Thatcherla politique ironique qui a divisé les Britanniques pendant plusieurs années; Emma Corrin, en attendant, rejoint La Couronne être le princesse Diana, le personnage mythique de la famille royale. Deux personnages essentiels pour comprendre les dernières années de la monarchie en Grande-Bretagne.

