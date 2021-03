The Crown et WandaVision s’associent: Claire Foy et Paul Bettany pour faire une série

The Crown et WandaVision sont parmi les séries les plus réussies de ces derniers mois. L’émission Netflix vient de balayer les Golden Globes 2021, tandis que la production de Marvel était la plus regardée sur Disney + depuis son lancement en janvier. Bien qu’ils semblent deux mondes totalement différents, la fiction parviendra à les traverser car deux de ses protagonistes comme Claire Foy et Paul Bettany coïncideront sur la deuxième saison de A Very English Scandal sur Amazon Prime Video.

Claire Foy et Paul Bettany vont faire une série sur la duchesse d’Argyll

Tel que rapporté par Deadline, Les acteurs ont été choisis dans la partie 2 d'une minisérie d'anthologie qui a débuté en 2018 avec Hugh Grant et Ben Whishaw.. Chaque saison couvrira un thème différent et le deuxième volet se concentrera sur le scandale sexuel de 1963 impliquant Margaret Campbell, la duchesse d'Argyll.







L’affaire était très célèbre au Royaume-Uni parce que le mari, Ian Douglas Campbell, Il a accusé sa femme d’être infidèle et Il a même trouvé des photographies intimes où il a prouvé une liaison extraconjugale avec un homme dont le visage n’était pas visible.. Le scandale impliquait d’importants politiciens et personnalités de l’époque.

✅ | Un scandale très anglais a été renouvelé pour une 2ème saison! Cette deuxième partie se concentrera sur un scandale sexuel de 1963 impliquant Margaret Campbell, la duchesse d’Argyll, qui a été publiquement qualifiée de pute après l’avoir accusée d’infidélité. pic.twitter.com/MHBrHjxjZf – (@PeriodLoversEsp)

Foy et Bettany joueront respectivement la duchesse et le duc. Comme le couple réalité, l’acteur est plus âgé que l’actrice (49 ans contre 34 ans). Un scandale très anglais signifiera la première fois Les stars britanniques travaillent ensemble après deux carrières internationalement reconnues.

La BBC était celui qui a commandé le projet à Amazon Prime, qui a l’adresse de Anne Sewitsky. Sarah Phelps, Écrivain britannique à l’origine de diverses adaptations de Christie Agatha, est le scénariste d’une deuxième saison dont le tournage est prévu pour la fin de l’année.