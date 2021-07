The Crown et The Mandalorian en tête des nominations aux Emmy Awards

Ce midi toutes les nominations pour le Prix ​​Emmy 2021, où La Couronne, production originale de Netflix Oui Le Mandalorien, de Disney+ s’est avéré être le plus important. Les personnes chargées d’annoncer les catégories étaient Jasmine Céphas Jones, actrice de Angle mort, et son père le double vainqueur d’Emmy Ron Céphas Jones pour son interprétation en C’est nous.

L’événement qui s’est déroulé avec l’actrice à distance de New York et l’acteur à Los Angeles, a duré au moins 15 minutes et a révélé les nominés pour chacune des séries les plus marquantes de 2020. L’année dernière a été très complexe tant pour la télévision que pour le cinéma. La pandémie de coronavirus a plongé l’industrie dans une crise profonde, qui persiste encore aujourd’hui.

Pour la plupart, les séries nominées ont eu leur première sur les plateformes de streaming et bien qu’il y ait de grandes surprises, seulement La Couronne Oui Le Mandalorien ils ont réussi à égaler leur nombre de nominations.

The Crown et The Mandalorian, les plus nominés aux Emmy Awards







La Couronne C’est déjà l’un des favoris de la Prix ​​Emmy Oui Globes dorés. La production de Netflix sur la vie du reine Elizabeth et sa royauté britannique est l’une des plus vues de toute la plate-forme et se distingue également par son scénario et les performances magistrales des acteurs. La série a lancé en novembre de l’année dernière sa quatrième saison et, bien sûr, elle n’a pas cessé d’enchanter les fans.

Dans cet épisode, il a présenté l’histoire dramatique de Dame di (Emma Corrin) et son arrivée dans la vie de Carlos (Josh O’Connor), qui deviendra son mari et père de ses deux fils, William et Harry. Les deux interprètes ont reçu des nominations pour leur travail spectaculaire en tant que meilleure actrice et meilleur acteur principal dans une série. En plus, La Couronne est nommé, une fois de plus, comme Meilleure série dramatique.







D’autre part, c’est La Mandalorien.m. L’une des premières séries que Disney a créées sur sa toute nouvelle plate-forme de streaming, qui est venue concurrencer pleinement Netflix. Dirigée par Jon Favreau (Hombre de Hierro), la série est basée sur le univers Star Wars, créé par Georges Lucas, et se situe après la chute de l’Empire, avant l’apparition du Premier Ordre. Suivez les aventures de Mando, un chasseur de primes et un tireur astucieux et solitaire.

Comme The Crown, il a été nominé en tant que Meilleure série dramatique. Aussi, meilleur acteur de soutien pour Giancarlo Esposito, Meilleur acteur invité pour Timothée Olyphant Oui Carl Météo. Les deux séries totalisent pas moins de 24 candidatures chacun et les prix seront disputés ensuite 18 septembre, le jour de la cérémonie.