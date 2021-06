The Crown : Elizabeth II a parlé de la série Netflix

Depuis qu’il a été couronné la plus haute autorité du Royaume-Uni, Isabelle II elle n’a jamais imaginé devenir la femme la plus influente du monde et, à son tour, la plus longue vie sur un trône. Mais, au-delà de sa gestion monarchique, la souveraine a une belle histoire de vie et, par conséquent, la représenter est un défi que seuls des gens comme Peter Morgan ont osé réaliser dans des séries comme La Couronne.

Arrivée sur Netflix en 2016, La Couronne C’est l’un des blockbusters les plus chers et, aussi, controversé de l’histoire de la plateforme. Non seulement cela a coûté au créateur 130 millions de dollars pour sa première saison, mais avec cette série, il a gagné le mépris et les critiques de nombreux membres de la famille de Isabelle II, qui ont d’abord refusé de le voir, mais ont ensuite été informés du contenu.







Et, ce qui a le plus dérangé Philip d’Édimbourg et le prince Charles, c’est la quatrième saison dans son intégralité. Est-ce que, dans la dernière édition, publiée l’année dernière, la bande dépeint l’arrivée de Lady Diana à Buckingham, y compris toutes les controverses qui ont suivi à la fois le nom du prince et de la princesse du peuple, qui peuvent être éliminés de la série à une demande du prince William.

Cependant, dont l’opinion n’était pas connue, jusqu’à présent, était le protagoniste de l’histoire : la reine Isabelle II. Connue pour son secret sur sa vie privée, Son Altesse n’a jamais parlé de La Couronne, mais même ainsi, comme son époux Felipe, elle était toujours informée du contenu. Et, bien que l’on croyait que les données provenaient du prince Harry et d’Eugenia d’York, tous deux fans déclarés de la série, il faut préciser que ce n’était pas le cas.

Elizabeth II pense aussi à The Crown. Photo : (Getty)



Est-ce que, d’après ce que son plus jeune fils, Eduardo de Wessex, a dit, c’est lui qui a forcé sa mère à voir le strip puisque, comme ses neveux, il était aussi ravi. A tel point qu’une source proche de la famille royale a confié à Sunday Express : « Elle a vraiment aimé ça, bien qu’évidemment il y ait certains problèmes qui lui ont semblé trop dramatisés, mais elle était ravie”.

Cependant, bien que de nombreux acteurs puissent être flattés par l’opinion de la reine, y compris Peter Morgan, il semble que Isabel II n’était fascinée que par la première saison, où Claire Foy était la protagoniste. En soi, on ne sait pas s’il a revu l’une des trois éditions restantes de Netflix, mais c’est un fait, Morgan avait raison avec la première partie de La Couronne.