« The Crown », aura-t-il une saison 6 sur Netflix ?

La cinquième saison de « The Crown » Il ne sera diffusé sur Netflix que le 9 novembre 2022mais les fans du drame historique sur le règne de la reine Elizabeth II créé par Peter Morgan réclament déjà un sixième volet qui continue de montrer l’histoire des membres de la famille royale britannique.

Les nouveaux épisodes se déroulent dans la Grande-Bretagne des années 1990, une époque où la famille royale fait face à ce qui est peut-être son plus grand défi à ce jour alors que le public remet ouvertement en question son rôle. Parmi les nouveaux obstacles figurent l’effondrement de l’Union soviétique et le transfert de la souveraineté de Hong Kong.

De plus, le prince Charles fait pression sur sa mère pour lui permettre de divorcer de Diana. Alors que le couple mène des vies de plus en plus indépendantes, la rumeur et le siège de la presse s’intensifient. Le livre de Diana sape le soutien public à Carlos et expose les fissures entre les Windsors. Ensuite, Y aura-t-il un sixième épisode de « La Couronne” ?

LA COURONNE AURA-T-ELLE UNE AUTRE SAISON ?

La reponse courte est oui. Est série netflix Il a été conçu comme une fiction de six saisons, bien qu’en janvier 2020, il était question de le réduire à cinq versements, en juillet de la même année, il a été confirmé que le plan initial se poursuivrait.

« Lorsque nous avons commencé à discuter des intrigues de la série cinq, il est vite devenu clair que pour rendre justice à la richesse et à la complexité de l’histoire, nous devrions revenir au plan initial et faire six saisons.”, a expliqué le créateur Peter Morgan, selon un tweet de Netflix.

Selon la date limite, la sixième saison de « The Crown »qui a interrompu sa production après la mort de la reine Elizabeth II le 8 septembre 2022, racontera l’histoire de la monarchie britannique de la seconde moitié des années 1990 au début des années 2000.

Il a également confirmé que l’accident de voiture mortel de Diana serait abordé dans les nouveaux épisodes. Pour sa part, l’actrice Elizabeth Debicki a déclaré à Entertainment Weekly que l’émission gère une telle représentation avec « sensibilité”.

« Peter et toute l’équipe de ce travail font de leur mieux pour vraiment tout gérer avec autant de sensibilité, de vérité et de complexité que les acteurs.dit Debicki. « La quantité de recherche, d’attention, de conversation et de dialogue qui se déroule, du point de vue du spectateur, quelque chose que vous ne remarquerez probablement jamais, est tout simplement immense.”.

Selon le média susmentionné, le temps du prince William à l’Université de St. Andrew, où il a rencontré Kate Middleton, la mort de la princesse Margaret et de la reine mère sera également abordée.