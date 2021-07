The Crown : Aura-t-il la saison 7 avec la famille royale actuelle ?

La Couronne est l’une des séries les plus populaires au monde et l’une des plus réussies sur le service de streaming Netflix. La production nous raconte de son point de vue la vie du la reine isabel II et tout ce qui l’a entourée depuis qu’elle commande la royauté. Il compte actuellement quatre saisons, en attendant la cinquième, mais nous savons déjà quand son histoire se terminera.

La partie 4 de la production créée par Peter Morgan était la plus attendue par les fans et les téléspectateurs de la plateforme, car ils nous ont fait des témoins oculaires des conflits entre Margaret Thatcher et Isabelle, mais nous avons également eu la première apparition de Dame di, joué par Emma Corrin, dans ce qui était le début de la romance avec le le prince carlos, joué par Josh O’Connor.

Selon les rapports, le tournage de la cinquième saison commencera ce mois-ci, dans ce qui allait être à l’origine la dernière chose que nous verrons de fiction jusqu’à ce que les showrunners ont fait la surprise qu’il y aurait une livraison numéro 6. Le producteur exécutif de l’émission, Suzanne Mackie, a été consulté sur l’avenir du spectacle après la planification et a clarifié la pensée de Morgan.

Dans une conversation avec Le soleil, Mackie a expliqué que le créateur n’avait pas l’intention de montrer la vie des membres de la famille royale actuelle à l’écran. Et la raison en est qu’il ne s’est pas écoulé assez de temps entre les événements majeurs. « Il a toujours pensé que 10 ans est le temps minimum dont il a besoin pour acquérir une perspective historique », a assuré le producteur.







Prenant en compte que le cinquième versement se déroulera dans les années 90, nous montrant le divorce entre Charles et Diana, et leur mort subséquente, et dans le sixième, ils prévoient de se concentrer sur le début des années 2000, selon les fuites, The Crown se terminera sans saison 7. Pour la prochaine nous aurons des changements dans le casting avec les nouveaux membres : Imelda Staunton (Isabel II), Jonathan Pryce (Philippe), Johnny lee miller (Jean le maire), Elizabeth debicki (Dame Di), Lesley Manville (Margarita) et Dominique ouest (Carlos).