The Crown 5 : tous les acteurs confirmés

Comme chacune de ses saisons, un cinquième de La Couronne promet d’être une rage et, à son tour, l’un des plus controversés. S’étendant des années 1990 aux années 2000, la création de Peter Morgan représentera non seulement l' » annus horribilis » des Windsors » 1992, mais aussi tous les scandales qui ont suivi le divorce de la princesse Diana et du prince Charles, y compris la mort fatidique de la princesse .

Les interprètes de Diana et Carlos dans The Crown. Photo : (Netflix)



A tel point que la cinquième et avant-dernière saison de La Couronne Il est déjà devenu l’un des plus attendus uniquement par les fans. Quant aux membres de la famille royale, comme cela s’est produit dans chacune des éditions, ils n’étaient pas très satisfaits de la production de nouveaux chapitres et, en fait, le dernier à se plaindre était le prince Harry qui, bien qu’il ne soit pas un membre actif de la monarchie sera une partie importante de ce qui est à venir.

Avec son frère, le prince William, les ducs de Cambridge et de Sussex vont devoir revivre, en fiction, la douloureuse perte de leur mère, Lady Di. Cependant, pour la production Netflix, au-delà d’avoir l’intrigue prête à commencer le tournage, il reste encore quelques acteurs qui ne sont pas confirmés puisque, comme on le sait, la série change généralement d’acteurs au fur et à mesure que les films avancent d’époques.

Les princes William et Harry lors du premier hommage à leur mère. Photo : (Getty)



Mais, malgré tout, il y a déjà quelques membres de la famille royale qui ont été renouvelés par Peter Morgan et, en fait, la plupart d’entre eux se sont rencontrés en janvier de cette année. Retrouvez, un à un, tous les acteurs de la cinquième saison de La Couronne confirmé à ce jour :

Les acteurs de Crown 5 ont confirmé jusqu’à présent:

Imelda Staunton sera Elizabeth II :

Après le passage d’Olivia Colman dans les saisons trois et quatre, c’est maintenant au tour de la bien connue Imelda Staunton, l’emblématique Dolores Umbridge de Harry Potter. « J’ai adoré regarder The Crown depuis le début« , a déclaré l’actrice dans un communiqué.

Imelda Staunton. Photo : (Getty)



Elizabeth Debicki dans le rôle de Lady Di :

Remplaçant Ema Corrin, Elizabeth Debicki vient à La Couronne après des performances emblématiques comme Tenet de Cristopher Nolan. « L’esprit de la princesse, ses paroles et ses actions vivent dans le cœur de beaucoup», a assuré l’interprète.

Elizabeth Debicki. Photo : (Getty)



Dominic West sera le prince Charles :

Connu dans le monde entier pour son rôle dans The Affair, Dominic West assumera le rôle que Josh O’Connor a commencé à jouer dans la saison quatre lorsque Diana et Carlos ont joué le rôle principal.

Dominique Ouest. Photo : (Getty)



Jonathan Pryce sera Felipe d’Edimbourg :

Après les performances impressionnantes de Matt Smith et la démarche emblématique de Tobías Menzies, Jonathan Pryce arrive pour se mettre dans la peau du duc d’Édimbourg. Après avoir traversé Les deux papes, Pryce fait face à ce nouveau défi.

Jonathan Pryce. Photo : (Getty)



Lesley Manville sera la princesse Margaret :

« Je ne pourrais pas être plus heureux de jouer la princesse MargaretLesley Manville a déclaré dans un communiqué. L’actrice, qui succède à Helena Bonham Carter et Vanessa Kirby pour La Couronne Elle sera désormais la sœur de la reine et de la controversée princesse royale.

Lesley Manville. Photo : (Getty)



Jonny Lee Miller sera John Major :

Ces dernières semaines, il est devenu connu que Jonny Lee Miller, qui était au centre de l’attention pour ses retrouvailles éphémères avec Angelina Jolie, est la dernière signature de La Couronne. Dans la saison cinq, l’acteur incarnera le Premier ministre britannique John Major.