The Crown 5 : Première photo d’Elizabeth Debicki en Lady Di avec William et Harry !

Juillet a été le mois choisi pour la production de La Couronne pour le retour de ses acteurs sur le plateau d’enregistrement de la cinquième saison, et au fil des jours nous avons commencé à avoir les premiers détails importants. Nous avons déjà le premier aperçu officiel de Imelda Staunton dans le rôle d’Elizabeth II et maintenant La première image d’Elizabeth Debicki en Lady Di avec les petits William et Harry a été divulguée. Ne le manquez pas!

Le quatrième volet du programme créé par Peter Morgan était le meilleur pour la plupart des téléspectateurs, non seulement parce que des récompenses importantes telles que les SAG Awards et les Golden Globes sont arrivées, mais aussi pour entrer dans les premières années du mariage entre princesse diana et prince charles. De plus, nous avons été témoins des conflits de la monarchie avec Margaret Thatcher à un moment difficile pour la nation.

Emma Corrin était celle qui a joué Dame di dernière saison de l’émission, et bien qu’il ait séduit le public avec sa performance, il a été confirmé que pour la cinquième partie elle serait remplacée par Elizabeth Debicki. L’actrice a déjà commencé le tournage cette semaine et a été vu lors du tournage de scènes à Ardverikie Lodge Scotland aux côtés de deux petits acteurs qui ont joué Harry et William. Regardez les photos divulguées !

Au premier coup d’œil on remarque Elizabeth, 30 ans, représentant l’image de la défunte princesse vêtue d’un jean clair, d’une élégante veste bleu marine et d’une chemise rose saumon. A côté de lui on voit deux enfants qui joueront le duc de sussex et à duc de cambridge, des acteurs qui n’ont pas encore révélé leurs noms, vêtus de jeans et de maillots de rugby, comme William et Harry portaient dans leur enfance.







« L’esprit de la princesse Diana, ses paroles et ses actions vivent dans le cœur de beaucoup. C’est un privilège et un honneur de rejoindre cette série magistrale, qui m’a absolument accroché depuis le premier épisode. », assuré Debicki au moment de prendre le rôle. Saison 5 de La Couronne Il se déroulera dans les années 90, où nous aurons des événements importants dans la vie de la royauté. Pour le moment, il n’y a pas de date de sortie sur Netflix.