The Crow Reboot lance Danny Huston dans un rôle mystérieux

Un autre membre de la distribution vient d’être annoncé pour le prochain redémarrage de Le corbeau. Auparavant, il avait été rapporté que Bill Skarsgård dirigerait le nouveau film en tant qu’Eric Draven aux côtés de FKA Twigs en tant que fiancée. Le Hollywood Reporter vient de révéler que Yellowstone acteur de cinéma Danny Hustondont les crédits de films récents incluent Wonder Woman, Le professeuret L’ange est tombéest également monté à bord du Corbeau redémarrer. Les détails sur le personnage de Huston n’ont pas été révélés.

Cette nouvelle prise sur Le corbeau a été écrit par Zach Baylin et sera réalisé par Rupert Sanders. Molly Hassell, Victor Hadida et John Jencks produisent le film aux côtés d’Edward R. Pressman, producteur du long métrage original. L’histoire, qui avait engendré une série de films au cours des années passées, est inspirée de la bande dessinée originale de James O’Barr. Il suit un homme qui est ressuscité par un corbeau après que lui et sa fiancée ont été sauvagement assassinés, se vengeant maintenant des responsables des horribles meurtres. Comme Skarsgård joue Eric Draven, on peut supposer que le nouveau film aura une intrigue similaire.

« Le corbeau est beau, sombre, poétique et parfois dérangeant », a précédemment déclaré Sanders dans un communiqué lors de l’embarquement sur le projet. « C’est une histoire d’amour, de perte, de chagrin et de vengeance. C’est un grand honneur de revisiter la bande dessinée emblématique de James O’Barr et de réinventer Le corbeau comme une voix inquiétante d’aujourd’hui.

Bill Skarsgård joue le nouveau Eric Draven

Il y a eu de nombreuses tentatives pour obtenir un remake de Le corbeau faites ces dernières années. À un moment donné, le redémarrage a failli se produire avec Corin Hardy à la réalisation et Jason Momoa dans le rôle principal. Ce projet a fini par s’effondrer avant que la production ne puisse commencer, ce qui laisse supposer que la série de films ne serait jamais redémarrée. Cela a changé à ce stade avec cette nouvelle équipe travaillant sur le film, car le redémarrage serait actuellement en cours de production en République tchèque.

Le premier film basé sur Le corbeau a été écrit par David J. Schow et John Shirley et a été réalisé par Alex Proyas. Avec Brandon Lee dans le rôle principal, le film a été tragique pendant la production lorsque l’acteur a été tué à cause d’un pistolet à hélice défectueux sur le plateau. Comme il avait terminé la plupart de ses scènes, la décision a été prise de sortir le film en l’honneur de l’héritage de Lee. De nombreux fans du film original ont critiqué le développement d’un nouveau film, estimant que la performance de Lee ne pouvait pas être égalée.

Devant le succès de Le corbeau, il y avait eu plusieurs suites réalisées avec différents acteurs. Cela inclut les années 1996 Le corbeau : la cité des angesannées 2000 Le corbeau : le salutet 2005 Le corbeau : prière méchante. Il y avait aussi eu une série télévisée canadienne en 1998 surnommée Le corbeau : l’escalier vers le paradis. Le film original est probablement le plus apprécié des fans en ce qui concerne la franchise, et il reste à voir comment le redémarrage se déroulera avec les autres épisodes de la série.