The Crow Reboot devrait commencer à tourner en Europe cet été

Un redémarrage de The Crow a été l’un de ces projets qui semble destiné à ne jamais se produire. Le succès culte de 1994 a connu plusieurs tentatives de redémarrage depuis que les plans ont été lancés pour la première fois en 2008. Après avoir vu des noms comme Bradley Cooper, Channing Tatum, Ryan Gosling et James McAvoy mentionnés en relation avec le rôle d’Eric Draven, le rôle malheureux joué de Brandon Lee dans le film original, la dernière itération semble, après de nombreuses années et noms, avoir obtenu Bill Skarsgard en tant que chef de file et, selon Deadline, commencera le tournage cet été.

Alors qu’un autre Skarsgard, Alexander, aurait été attaché au projet lors de l’une de ses premières tentatives, il a été annoncé le mois dernier que Bill Skarsgard s’était inscrit pour le rôle, et FKA Twigs apparaîtra comme la fiancée de Draven, avec le plateau de tournage. sera réalisé par Rupert Sanders. Dans le dernier rapport, il a été confirmé que le tournage commencera dans divers endroits européens en juin de cette année. Être arrivé à ce point est bien au-delà de ce que les tentatives de redémarrage précédentes ont réussi, et comme l’un des nombreux autres remakes et redémarrages des années 90 en développement de longue date, il semble avoir juste pris son envol au bon moment.

Bien sûr, il y a une base de fans dédiée autour Le corbeau, comme on pouvait s’y attendre d’un film qui a vu sa star tuée pendant le tournage. Pour cette raison, l’annonce de tout type de remake a toujours été accompagnée d’un certain nombre de réactions négatives de la part des fans, et l’annonce du casting de Bill Skarsgard n’a pas fait exception. Alors que beaucoup ont été heureux de noter que Skarsgard est un grand acteur, ils ne veulent vraiment pas que quelqu’un reprenne le rôle interprété à l’origine par Brandon Lee.

Le Corbeau Le statut de culte a été élevé en raison de la mort tragique de Brandon Lee





Crédit Photo – Dimension Films

Le corbeau est basé sur un roman graphique du même nom de James O’Barr, et raconte l’histoire d’un musicien assassiné qui revient d’entre les morts pour venger sa mort et celle de sa fiancée. L’histoire elle-même n’est pas incroyablement unique, et le film original de 1994 n’est peut-être pas devenu aussi connu qu’il l’a été au fil des ans si ce n’est pour la mort tragique de Brandon Lee sur le plateau.

Dans un accident qui ressemblait à bien des égards à celui qui s’est produit récemment sur le tournage du film d’Alec Baldwin Rouiller, Lee a été abattu alors que les vérifications d’une arme à feu contenant des cartouches n’étaient pas terminées, et une balle factice logée dans le canon du revolver utilisé a été tirée sur Lee, le frappant à l’abdomen et entraînant sa mort. Le film a été terminé en utilisant le doublé de Lee, et certaines scènes ont été réécrites pour permettre à l’équipe de terminer le film. Ce n’était pas un succès instantané au box-office, mais au fil du temps, il a fallu 94 millions de dollars pour en faire un succès raisonnable, ce qui a conduit à plusieurs suites directes en vidéo basées sur les personnages du film.





