The Crow : le réalisateur de reboot espère réaliser sa vision

Pendant des années, le cinéaste Corin Hardy développait un redémarrage du film « The Crow », qui à un moment donné mettait en vedette Jason Momoa comme protagoniste confirmé. Malgré le fait que ce film serait oublié et sans possibilité apparente de renaissance, le cinéaste a refusé de révéler les détails de son intrigue, espérant le porter un jour sur grand écran.

Il y a même eu un moment où Hardy a même partagé une photo de Momoa portant le maquillage emblématique du personnage, avant que le projet ne soit abandonné en 2018. Cependant, le cinéaste insiste sur le fait que c’est un film qu’il aimerait reprendre en raison du grand effort qu’il a déployé. au cours de ses quatre années de développement.

« Je suppose que je ne veux pas vraiment montrer quoi que ce soit parce que je pense toujours que cela existera un jour, mais nous verrons », a déclaré Hardy, qui se déclare un grand fan du roman graphique « The Crow » écrit par James O’ Barr et ses versions ultérieures dans les bandes dessinées « , a déclaré Hardy lors d’une conférence avec Comicbook.com

« Il n’y a aucune raison de ne pas en faire plus avec ce personnage, le concept de The Crow, la mythologie, le ton et ce qu’il représente est toujours unique dans le monde dans lequel nous sommes.

L’histoire originale de The Crow raconte l’histoire d’Eric Draven, ressuscité un an après son meurtre, dans lequel sa fiancée a également perdu la vie. Avec l’aide de l’esprit surnaturel d’un corbeau, Draven possède désormais de nouveaux pouvoirs qui l’aideront à assouvir son désir de vengeance.

L’histoire de « The Crow » a été marquée par son adaptation cinématographique acclamée de 1994, dans laquelle son protagoniste, Brandon Lee, est décédé tragiquement pendant son tournage, ce qui en a fait un classique culte, mettant en vedette différentes bandes dessinées et deux suites de films qui suivent le même ligne narrative d’hommes en quête de vengeance.

Ce serait après son travail dans « The Crow » que Corin Hardy a réussi à prendre un nouveau poste dans la série « Gangs of London » avec son créateur, Gareth Evans. Il raconte l’histoire de Sean Wallace qui prend la place de son père dans sa quête pour devenir le criminel le plus puissant de Londres.