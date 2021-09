The Croods: Family Tree Trailer amène la famille préhistorique à Hulu & Peacock cet automne

OPI Muse of Milan - Vernis à ongle OPI Nails the Runway 15ML

OPI Muse of Milan - Vernis à ongle - OPI Nails the Runway 15ML Cet automne, OPI célèbre la capitale de la mode et dédie sa collection à la ville de Milan. A la fois dotée d'une grande richesse historique, Milan est également la ville de l'innovation, de la créativité et des designers. Découvrez les 12 teintes de la collection Muse of Milan : Falling for Milan Have Your Panettone and Eat it Too My Italian is a Little Rusty Drama at La Scala This Color Hits all the High Notes Duomo Days, Isola nights Suzi Talks with her Hands OPI Nails the Runway Galleria Vittorio Violet Addio Bad Niails, Cia Great Nails Leanardo's Model color Complimentary Wine Reconnus par les plus grands du métier, les vernis à ongles OPI tiennent jusqu'à jusqu'à 7 jours et contiennent 40 applications en double-couche. Conseil de pro : secouez énergiquement votre vernis avant chaque application ! L'application sera encore plus facilité et la brillance exceptionnelle. Application : Appliquez 1 couche de Base Coat sur ongles nus afin de protéger l'ongle et d'avoir une meilleure adhérence de la couleur Appliquez 2 couches fines et uniformes de couleur puis laissez sécher 2mn environ Appliquez 1 couche de Top Coat pour apporter davantage de brillance et prolonger la tenue de votre vernis. Contenance : 15ml