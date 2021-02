The Croods: A New Age Special Feature entretiens avec Ryan Reynolds, Nic Cage et Emma Stone [Exclusive]

DreamWorks Animation présente Les Croods: un nouvel âge, une histoire colorée, pleine de cœur et de moments hilarants, qui est garantie pour toute la famille. Rejoignez Grug, Eep, Guy et le reste des Croods alors qu’ils affrontent les Bettermans plus évolués, sortant sur Digital le 9 février 2021 et sur 4K Ultra HD, Blu-Ray ™ et DVD le 23 février 2021 d’Universal Pictures Home Divertissement. Continuez l’aventure avec Les Croods: un nouvel âge et allez au-delà du film avec deux courts métrages d’animation exclusifs, une bobine de bâillon, des scènes supprimées et des activités que toute la famille peut profiter ensemble, cette aventure amusante et divertissante est le film familial incontournable de la nouvelle année.

Pour célébrer la sortie 4K UHD, Blu-ray et DVD, nous avons un aperçu de l’une des fonctionnalités spéciales du disque. Ryan Reynolds, Nicholas Cage, Emma Stone, Leslie Mann et Kelly Marie Tran nous racontent leur expérience de réalisation du film amusant.

Rejoignez l’aventure de comédie familiale animée de l’année qui prend vie avec un casting de stars, dont Ryan Reynolds (Guy gratuit, Dead Pool), Emma Stone (La La Land, L’incroyable homme-araignée), Nicolas Cage (Face / Off), Peter Dinklage (Jeu des trônes), Kelly Marie Tran (Star Wars: Épisode VIII) et Leslie Mann (Bloqué, En cloque). Les Croods: un nouvel âge est réalisé par Joel Crawford (Vacances Trolls) et produit par Mark Swift (Madagascar 3: les plus recherchés d’Europe, Captain Underpants, Pingouins de Madagascar).

La première famille préhistorique est prête pour une autre aventure à bascule! Les Croods ont survécu à des bêtes à crocs, à des catastrophes naturelles et même à un jeune amour, mais ils doivent maintenant faire face à leur plus grand défi: une autre famille! À la recherche d’une nouvelle maison, les Crood découvrent un paradis clos créé par la famille sophistiquée Betterman (accent sur le «mieux»). Alors qu’ils tentent de coexister, les différences entre les deux familles se transforment en une véritable querelle, mais lorsqu’une nouvelle menace oblige les deux familles à se lancer dans une aventure épique, elles doivent toutes apprendre à travailler ensemble … disparaître!

The Croods: A New Age Bonus Features sur 4K Ultra HD, Blu-ray, DVD et numérique:

CHER JOURNAL: LES PREMIÈRES PRANKS DU MONDE – Dans ce court-métrage original exclusif, Eep révèle comment un accident comique l’a amenée, elle et Dawn, à découvrir les joies de tromper leurs familles et à effectuer « les premières farces du monde »

FAMILY MOVIE NIGHT: little red bronana bread – Dans un autre court métrage original exclusif, rejoignez les Croods alors qu’ils s’installent pour une soirée cinéma familiale très préhistorique. Avec des silhouettes sombres à chaque coin de rue, Eep doit garder Gran et son délicieux pain Bronana à l’abri des singes punch.

BOBINE GAG

À: GERARD – Dans ce court métrage d’animation original de DreamWorks, un homme âgé illumine la journée d’une petite fille par la magie.

Scènes supprimées

L’ALBUM DE LA FAMILLE CROODS – Rencontrez les acteurs qui incarnent les Croods et leurs nouveaux membres de la distribution, les Betterman. Qu’est-ce qui les motive, comment ressemblent-ils à leurs personnages et quelles leçons ont-ils tirées de la réalisation du film.

L’ÉVOLUTION DE … – Dans ce making of amusant, nous entendons les cinéastes et les stars de Les Croods: un nouvel âge sur l’évolution de la franchise Croods.

COMMENT DESSINER: STYLE DE CAVEMAN – Rejoignez l’un des illustrateurs talentueux de DreamWorks à l’intérieur de la grotte pour montrer comment dessiner nos personnages préférés.

ALBUM FAMILYLEAF – Inspiré de l’album de famille préhistorique offert à guy par les Betterman’s, nous créons une vidéo amusante vous montrant comment faire la vôtre en utilisant de vraies feuilles ou du papier de construction vert pour les pages et la ficelle (ou même la soie dentaire!) Pour tout contenir ensemble.

STONE AGE SNACK ATTACK – Une fonctionnalité en trois parties mettant en valeur des recettes amusantes et faciles à faire que les enfants et les parents peuvent préparer ensemble.

COMMENTAIRE DE FONCTIONNALITÉ avec le réalisateur Joel Crawford, le producteur Mark Swift, le responsable de l’histoire Januel Mercado et le rédacteur Jim Ryan

