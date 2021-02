«  The Croods: A New Age  » arrive sur 4K Ultra HD, Blu-Ray et DVD le 23 février

Fans de Les Croods: un nouvel âge pourra profiter de l’aventure à la maison plus tard ce mois-ci!

Les Croods: un nouvel âge arrivera en 4K Ultra HD, Blu-Ray, DVD et numérique plus tard ce mois-ci! Vous pourrez regarder Les Croods: un nouvel âge sur le démarrage numérique 9 février 2021, tandis que les versions 4K Ultra HD, Blu-Ray et DVD seront disponibles à partir de 23 février 2021.

La première famille préhistorique est prête pour une autre aventure à bascule! Les Croods ont survécu à des bêtes à crocs, à des catastrophes naturelles et même à un jeune amour, mais ils doivent maintenant faire face à leur plus grand défi: une autre famille! À la recherche d’une nouvelle maison, les Crood découvrent un paradis clos créé par la famille sophistiquée Betterman (accent sur le «mieux»). Alors qu’ils tentent de coexister, les différences entre les deux familles se transforment en une véritable querelle, mais lorsqu’une nouvelle menace oblige les deux familles à se lancer dans une aventure épique, elles doivent toutes apprendre à travailler ensemble … ou elles s’éteindront toutes. !

FONCTIONNALITÉS BONUS SUR 4K ULTRA HD, BLU-RAYTM, DVD ET NUMÉRIQUE:

· CHER JOURNAL: LES PREMIÈRES PRANKS DU MONDE – Dans ce court-métrage original exclusif, Eep révèle comment un accident comique l’a amenée, elle et Dawn, à découvrir les joies de tromper leurs familles et à effectuer «les premières farces du monde»

· NUIT DE FILM DE FAMILLE: PETIT PAIN DE BRONANA ROUGE – Dans un autre court métrage original exclusif, rejoignez les Croods alors qu’ils s’installent pour une soirée de cinéma en famille très préhistorique. Avec des silhouettes sombres à chaque coin de rue, Eep doit garder Gran et son délicieux pain Bronana à l’abri des singes punch.

· BOBINE GAG

· À: GERARD – Dans ce court métrage d’animation original de DreamWorks, un homme âgé illumine la journée d’une petite fille par la magie.

· SCÈNES SUPPRIMÉES

· L’ALBUM DE LA FAMILLE DES CROODS – Rencontrez les acteurs qui incarnent les Croods et leurs nouveaux membres de la distribution, les Betterman. Ce qui les motive, comment ressemblent-ils à leurs personnages et quelles leçons ont-ils tirées de la réalisation du film.

· L’ÉVOLUTION DE… – Dans ce making of amusant, nous entendons les cinéastes et les stars de THE CROODS: A NEW AGE parler de l’évolution de la franchise Croods.

· COMMENT DESSINER: STYLE DE CAVEMAN – Rejoignez l’un des illustrateurs talentueux de DreamWorks à l’intérieur de la grotte pour montrer comment dessiner nos personnages préférés.

· ALBUM FAMILEAF – Inspiré de l’album de famille préhistorique offert à guy par les Betterman’s, nous créons une vidéo amusante vous montrant comment faire le vôtre en utilisant de vraies feuilles ou du papier de construction vert pour les pages et la ficelle (ou même la soie dentaire!) Pour le tenir tous ensemble.

· STONE AGE SNACK ATTACK – Une fonctionnalité en trois parties mettant en valeur des recettes amusantes et faciles à réaliser que les enfants et les parents peuvent préparer ensemble.

· COMMENTAIRE DE FONCTIONNALITÉS AVEC LE DIRECTEUR JOEL CRAWFORD, LE PRODUCTEUR MARK SWIFT, LE CHEF DE L’HISTOIRE JANUEL MERCADO ET LE RÉDACTEUR JIM RYAN

Préparez-vous à en profiter Les Croods: un nouvel âge plus tard ce mois-ci!