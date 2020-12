The Croods 2: Un New Age remporte le deuxième box-office du week-end avec 4,4 M €

Les Croods: un nouvel âge a remporté son deuxième week-end consécutif au cinéma avec 4,4 millions de dollars. Les gains étaient plus que suffisants pour prendre la première place, en raison d’un week-end plutôt lent. À ce jour, le film familial d’animation a rapporté un peu plus de 41 millions de dollars dans le monde alors que de plus en plus de cinémas à travers le monde commencent à fermer leurs portes. Au moment d’écrire ces lignes, les théâtres de la plupart des grandes villes d’Amérique du Nord sont toujours fermés et aucun signe de réouverture de si tôt.

Universal a fait tourner les têtes au début de la pandémie lors de sa libération Tour du monde des trolls Sur demande et dans les salles le même jour. Désormais, Warner Bros.a annoncé que tous ses films de 2021 sortiraient simultanément dans les salles et sur HBO Max, ce qui est une décision à laquelle les grandes chaînes de cinéma sont contre. Un rapide coup d’œil à l’un des week-ends au box-office de mars à maintenant explique facilement pourquoi les théâtres commencent à paniquer à propos du streaming prenant le dessus sur le grand écran. Focus Features ‘ Demi-frères a été en mesure de prendre la deuxième place ce week-end après avoir rapporté 720 000 €, ce qui est au-delà du bas par rapport à l’année dernière. Congelé 2 rapportait encore environ 160 millions de dollars au box-office à cette époque.

Blumhouse Bizarre a pris la troisième position dans les salles de cinéma ce week-end après avoir rapporté 460 000 €. La comédie d’horreur a reçu des critiques élogieuses et est un autre succès pour le studio. À ce jour, le film a rapporté un peu plus de 12 millions de dollars dans le monde. La quatrième place va au dernier drame d’Universal Toute ma vie, qui a pu rapporter 350 000 €. Le film est basé sur une histoire vraie sur un couple qui avance rapidement ses plans de mariage en raison d’une maladie.

La guerre avec grand-père est arrivé à la cinquième place ce week-end après avoir gagné 329 000 €. La comédie de Robert De Niro est en salles depuis 8 semaines maintenant et a rapporté 26,1 millions de dollars dans le monde. Film d’horreur de Focus Features Viens jouer a pris la sixième place avec 236 000 €. Le film parle d’un monstre nommé Larry qui se manifeste à travers les téléphones intelligents et les appareils mobiles. Il est basé sur le court métrage de 2017 du même nom. Laisse le partir est arrivé au numéro sept avec 216K €.

Liam Neeson’s Voleur honnête a pris la huitième place ce week-end après avoir rapporté 190k €, ce qui a battu de peu le film de Noël très controversé, Mourir dur. Le classique de l’action met en vedette Bruce Willis et il est revenu dans le top 10 ce week-end après avoir gagné 189 K €. Les fans du film se demandent depuis des décennies s’il s’agit d’un vrai film de Noël. Finalement, Les chants oubliés a terminé le week-end au numéro dix avec 40 000 €. Vous pouvez consulter le reste des données du box-office de ce week-end sur The Numbers.

Box-office

1. Les Croods: un nouvel âge – 4,4 millions de dollars

2. Demi-frères – 720 000 €

3. Bizarre – 460 000 €

4. Toute ma vie – 350 000 €

5. La guerre avec grand-père – 329 000 €

6. Viens jouer – 236 000 €

sept. Laisse le partir – 216 000 €

8. Voleur honnête – 190 000 €

9. Mourir dur – 189 000 €

dix. Les chants oubliés – 40 000 €

