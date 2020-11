The Croods 2: A New Age Review: Une suite amusante et amusante ravit cette Thanksgiving

Les Croods retournez au cinéma dans une suite plus drôle et plus divertissante. Les Croods: un nouvel âge a la famille préhistorique CGI à la recherche d’une nouvelle maison. Ils trouvent une autre famille vivant dans un paradis resplendissant, mais apprennent vite que tout le monde n’est pas le bienvenu à bras ouverts. Chaque personnage obtient un moment sous les projecteurs avec une bonne dose de comédie à temps égal. Il y a plusieurs gags en cours d’exécution qui s’améliorent étonnamment à mesure que le film progresse. Les adultes et les enfants recevront une infusion bien méritée d’humour bon enfant ce jour de Thanksgiving.

Les Croods: un nouvel âge s’ouvre dans le passé avec un montage de la façon dont Guy (Ryan Reynolds) a perdu ses parents. Maintenant un membre bien-aimé de la famille, malgré les grognements de Grug (Nicolas Cage), Les Croods recherche désespérément leur maison de «demain». Le voyage est périlleux avec tous les types de créatures qui les attaquent à volonté. Le danger les rapproche, en particulier Guy et Eep (Emma Stone). Leur romance naissante conduit à penser que le couple commence sa propre meute.

Grug découvre une utopie généreuse cachée derrière une gigantesque barrière défensive. Les Croods farcir leurs visages, danser et se réjouir. La joie se transforme en choc quand ils rencontrent les habitants. Les Betterman, Phil (Peter Dinklage), Hope (Leslie Mann) et leur fille, Dawn (Kelly Marie Tran), forment une famille préhistorique sophistiquée avec un complexe de supériorité. Phil et Hope sont dégoûtés par leurs frères des cavernes sales, malodorants et mal élevés. Ils voient un point lumineux en Guy, qui serait un match parfait pour leur fille solitaire. Alors qu’Ugga (Catherine Keener) se hérisse de l’attitude snob de Betterman, Grug et Phil trouvent un terrain d’entente pour séparer Eep de Guy.

Les Croods: un nouvel âge fait un excellent travail pour garder le rire fluide. Le film n’a pas de rythme. Il y a toujours quelque chose de loufoque, qu’il s’agisse de concerts à vue ou de scénario, qui fait rire. Les Croods essayer de s’intégrer dans le style de vie contemporain et haut de gamme du Betterman est drôle. La disparité sociale entre les deux ménages conduit Ugga et Eep à se rendre compte que «les gens des cavernes» est une insulte. Le comportement condescendant de Phil et Hope est une leçon furtive de discrimination de classe. Les Croods Montrez aux Betterman que savoir comment tirer la chasse d’eau ne signifie pas que vous êtes une meilleure personne.

La romance entre Eep et Guy est gérée de manière réfléchie. Le fait que Guy embrasse le style de vie du Betterman fait qu’Eep se sent indigne. Le film aborde les problèmes de faible estime de soi sans être prêcheur. Il est également rafraîchissant qu’Eep et Dawn ne soient pas des adversaires. Dawn a désespérément besoin d’amitié. Elle trouve un bestie à Eep qui la fait sortir de sa coquille. Les Croods: un nouvel âge ne s’attarde jamais dans l’acrimonie.

Les personnages de soutien obtiennent la part du lion des rires. Thunk (Clark Duke) et Gran (Cloris Leachman) volent la vedette. L’esprit faible de Thunk est réduit en miettes par une caractéristique standard de la cabane dans les arbres de Betterman. C’est un gadget qui ne vieillit jamais. De plus, Gran a plusieurs surprises dans son arsenal. Elle rallie les deux familles dans un climax hilarant. Les cinéastes obtiennent les meilleures notes pour la diffusion de la richesse comique.

Les Croods: un nouvel âge est une nette amélioration par rapport au premier film. C’est mieux écrit avec un scénario plus complexe et de nouveaux personnages fantastiques. Les familles vont engloutir cette suite le jour de la Turquie. Le leader du Devo, Mark Mothersbaugh, obtient un signe de tête pour sa partition et sa bande-son édifiantes. Les Croods: un nouvel âge est une production de DreamWorks Animation. Le film aura une sortie théâtrale majeure d’Universal Pictures le 25 novembre.

Sujets: Les Croods 2

Les opinions et opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement la politique ou la position officielle de 45secondes.fr.