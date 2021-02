The Croods 2: A New Age revient au sommet du box-office du week-end avec 2,6 M €

Les Croods: un nouvel âge a remporté le box-office des Fêtes ce week-end après avoir rapporté 2,6 millions de dollars. Le film familial d’animation est dans les salles depuis 12 semaines, ce qui rend son retour au premier rang assez remarquable, en particulier dans le paysage d’aujourd’hui. En plus d’être dans les théâtres depuis si longtemps, Les Croods: un nouvel âgeest également en VOD pour le moment, ce qui montre à quel point certaines personnes veulent retourner dans les salles de cinéma pour une expérience complète.

Les cinémas nord-américains sont toujours, pour la plupart, fermés. Moins de 40% des grandes chaînes de théâtre sont actuellement ouvertes, ce qui, espérons-le, changera au cours de cette année. En plus de la crise de santé publique, les cinéphiles ont dû affronter la neige ce week-end, alors que les fronts froids se déplaçaient dans tout le pays, apportant de la neige à Seattle et à Portland. Même avec quelques obstacles, les gens sont toujours prêts à aller au cinéma.

Candidat aux Oscars Judas et le Messie noir a fait ses débuts au numéro deux ce week-end après avoir rapporté 2,4 millions de dollars. Le film est réalisé et produit par Shaka King, à partir d’un scénario écrit par King et Will Berson. Il est basé à Chicago, et détaille la trahison de Fred Hampton (Daniel Kaluuya), président du Black Panther Party à la fin des années 1960, aux mains de William « Bill » O’Neal (Lakeith Stanfield), un informateur du FBI. Les petites choses a également pris techniquement la deuxième position, car il a également rapporté 2,4 millions de dollars lors de son troisième week-end au cinéma.

Warner Bros.’ Wonder Woman 1984 a pris la quatrième place au box-office ce week-end après avoir encaissé 1,3 million de dollars. La suite ne peut plus être diffusée sur HBO Max, les fans doivent donc visiter un cinéma pour le voir maintenant. Le tireur d’élite est arrivé au sixième rang, avec 1,1 million de dollars. Le film mettant en vedette Liam Neeson a rapporté un peu plus de 13 millions de dollars au pays. Robin Wright Terre a fait ses débuts au numéro six ce week-end avec 940K €. Dans le film, Wright fait ses débuts en tant que réalisatrice, d’après un scénario de Jesse Chatham et Erin Dignam. Il met en vedette Wright, Demián Bichir et Kim Dickens.

Chasseur de monstre est tombé au septième rang ce week-end après avoir gagné 650 000 €. À ce jour, le film a rapporté près de 27 millions de dollars dans le monde depuis son ouverture en salles il y a neuf semaines. Tom Hanks Nouveau du monde, qui est également disponible en streaming, est arrivé au numéro huit avec 385K €. La neuvième position va à Jeune femme prometteuse, qui fait le buzz aux Oscars. Le film a rapporté 182 000 € ce week-end. Pour terminer, La guerre avec grand-père reste dans le top dix pour un autre week-end au numéro dix, avec 180 000 €. Vous pouvez consulter le reste des numéros de ce week-end à Deadline.

